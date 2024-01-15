Давят ли партнеры Украины, чтобы заморозить войну с Россией: ответ Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отрицает информацию, что украинские партнеры требуют от Киева искать компромисс с Кремлем. По словам Ермака, Украина не согласится на заморозку войны.



Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Украинская делегация принимает участие в Международном экономическом форуме в Давосе. Среди ее представителей руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ответивший существует ли давление от союзников Украины о возможности поиска компромисса в войне, который будет осуществлен не на украинских условиях.

"Я никогда не слышал, чтобы наши партнеры требовали от нас не устроившего нас компромисса с Россией. Украина никогда не согласится на замораживание конфликта", – прозвучала официальная позиция Украины от главы ОП Андрея Ермака.

Напомним, что перед Давосским форумом Украина и международные партнеры обсудили "формулу мира". Согласно этому документу Украина хочет определить условия для начала переговоров об окончании войны, а также механизм компенсации и привлечения к ответственности за военную агрессию со стороны РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил о необходимости к обсуждениям "формулы мира" привлечь Россию. На такие слова отреагировала представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и выставила три требования для стран Запада, которые, по ее мнению, будут способствовать началу мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на заявления из Италии относительно сигналов о мирных переговорах с Россией. Президент объяснил, что подобных разговоров с итальянским руководством у него не было.