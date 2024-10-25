Давно не проводят штурмы: где оккупанты строят качественные фортификации и готовятся к зиме

24 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска, Старицы (юго-западнее Волчанска) и Тихого (восточнее Волчанска) 23 и 24 октября.

24 октября пропагандистские военкоры заявили, что украинские войска атаковали близ Хатыща (к северо-западу от Волчанска).

Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, 24 октября заявил, что на харьковском направлении российские войска создали качественные фортификационные сооружения, глубоко углубленные в землю, выкопав "многоярусные ямы". Спикер также заявил, что оккупанты "давно" не проводили механизированных штурмов на харьковском направлении и отметили, что враг, возможно, готовится к наступлению зимы, чтобы изменить обстановку на поле боя.

Пресс-секретарь сообщил, что отсутствие листьев сделает активность на поле боя более заметным, что усложнит защиту территорий. Сообщается, что вблизи Хатыща действуют подразделения 116-й отдельной бригады специального назначения Росгвардии, а вблизи Липцев (к северу от Харькова) продолжают действовать подразделения 7-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус (АК) Ленинградского военного округа (ЛВО)).

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Относительно темы строительства фортификационных сооружений по всей протяженности границы с Россией пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что пока ведутся такие активные боевые действия, строить укрепления непосредственно по линии границы невозможно.

"Любая инженерная группа, которая появляется на границе, подвергается обстрелам со стороны врага. Но сейчас, после того, как силы обороны Украины вошли на территорию Курской области, образовалась определенная "зона безопасности". И сейчас там строить укрепления непосредственно по линии границы стало намного легче", — добавил представитель ГПСУ.