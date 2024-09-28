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Данные украинской разведки подтверждают, что РФ готовится к штурмам на еще одном направлении

Силы обороны сообщают, что на Запорожском направлении противник продолжает подготовку в активным боевым действиям

28 сентября 2024, 13:40
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении. Об этом свидетельствует перекидывание техники врага и сосредоточение живой силы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Данные украинской разведки подтверждают, что РФ готовится к штурмам на еще одном направлении

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Подготовка россиян к штурмовым действиям ведется сегодня на Запорожском направлении, в частности, в районе Приютного", — отметил спикер.

Владислав Волошин добавил, что по данным украинской разведки, враг сосредотачивает личный состав, который планирует задействовать в штурмовых действиях. По его словам, на днях с автомобильной базы автомобильного транспорта южного округа РФ оккупанты получили 25 легких автомобилей баги, которые противник использует для проведения штурмов малыми группами.

"Это такие признаки подготовки, что на Запорожском направлении будут в скором будущем проводиться штурмовые действия", — добавил Волошин.

Он подчеркнул, что враг на передовых позициях уже сосредотачивает личный состав штурмовых групп.                                                          

Читайте также на портале "Комментарии" — спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, "изменят ситуацию целиком и кардинально", в частности, на Покровском направлении. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый.

Также издание "Комментарии" сообщало – генерал назвал два сценария дальнейших событий в Угледаре.




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