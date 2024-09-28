Данные украинской разведки подтверждают, что РФ готовится к штурмам на еще одном направлении

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении. Об этом свидетельствует перекидывание техники врага и сосредоточение живой силы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Владислав Волошин добавил, что по данным украинской разведки, враг сосредотачивает личный состав, который планирует задействовать в штурмовых действиях. По его словам, на днях с автомобильной базы автомобильного транспорта южного округа РФ оккупанты получили 25 легких автомобилей баги, которые противник использует для проведения штурмов малыми группами.
Он подчеркнул, что враг на передовых позициях уже сосредотачивает личный состав штурмовых групп.
Читайте также на портале "Комментарии" — спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, "изменят ситуацию целиком и кардинально", в частности, на Покровском направлении. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый.
Также издание "Комментарии" сообщало – генерал назвал два сценария дальнейших событий в Угледаре.
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