Данные попали в сеть: сколько РФ накопила «Калибров» для ударов по Украине

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Кравцев Сергей
В течение последних месяцев страна-агрессор могла накопить около 120 ракет типа "Калибр". Как передаёт портал "Комментарии", об этом сообщает "Defense Express".
Ракеты. Фото: из открытых источников
Военные аналитики вспомнили данные Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины за ноябрь 2023 года, издание пишет, что Россия на тот момент имела накопленный запас в 165 ракет типа "Калибр". В том же числе, темп производства мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц.
Согласно вышеупомянутым данным, сейчас речь может идти о том, что враг за последние четыре месяца накопил от 80 до 120 ракет. Или же от 245 до 285 ракет, если считать возможный общий запас террористов.
Также издание напоминает о том, что, согласно официальному отчету Воздушных сил, в промежутке между 21 и 31 марта, россияне применили 133 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555/55. Из-за исчерпания запаса крылатых ракет, враг может "распаковать" запас "Калибров". В то же время россияне и дальше могут полагаться
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