Данные попали в сеть: сколько РФ накопила «Калибров» для ударов по Украине

В течение последних месяцев страна-агрессор могла накопить около 120 ракет типа "Калибр". Как передаёт портал "Комментарии", об этом сообщает "Defense Express".

Ракеты. Фото: из открытых источников

Военные аналитики вспомнили данные Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины за ноябрь 2023 года, издание пишет, что Россия на тот момент имела накопленный запас в 165 ракет типа "Калибр". В том же числе, темп производства мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц.

Согласно вышеупомянутым данным, сейчас речь может идти о том, что враг за последние четыре месяца накопил от 80 до 120 ракет. Или же от 245 до 285 ракет, если считать возможный общий запас террористов.

"Для сравнения, чисто чтобы проиллюстрировать тенденцию — по состоянию на тот же ноябрь 2023 года российские захватчики имели в запасе лишь 160 крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101/555/55, то есть уже здесь "на старте" количество КР (крылатых ракет, — ред.) воздушного базирования оказалась несколько меньше, чем количество "Калибров", — пишет издание.

Также издание напоминает о том, что, согласно официальному отчету Воздушных сил, в промежутке между 21 и 31 марта, россияне применили 133 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555/55. Из-за исчерпания запаса крылатых ракет, враг может "распаковать" запас "Калибров". В то же время россияне и дальше могут полагаться

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