Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что его страна готова принять украинский мирный саммит на свои территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Глава МИД Дании Локке Расмуссен. Фото из открытых источников

22 мая глава МИД Дании Локке Расмуссен сообщил, что после 500 дней войны, которые ориентированы будут в июле, его страна может принять саммит о том, как найти мир между Украиной и Российской Федерацией.

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"Если Украина признает, что пора провести такую встречу, это было бы фантастически. И тогда Дания, очевидно, захотела бы принять встречу", — сказал Локке Расмуссен.

Несколько ранее Швеция объявляла возможность организовать подобную встречу по миру в Украине, которая должна была состояться перед саммитом НАТО.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 предложил формулу мира из 10 пунктов, которые заключаются в гарантиях ядерной, продовольственной, энергетической безопасности, а также полном выводе российских войск с территории Украины.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны основные идеи африканской мирной инициативы. Лидеры шести стран Африки отправятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы обсудить увеличение пропуска кораблей с украинским зерном, возможность разблокировать систему SWIFT для России, чтобы осуществить платежи за российские удобрения, а также обмен пленными между обеими странами.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский и Путин согласились на начало африканской мирной инициативы.