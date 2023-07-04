Данилов заявил об особо плодотворных днях на фронте

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские силы сосредоточились на максимальном уничтожении живой силы, складов и военной техники противника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Данилова.

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Алексей Данилов указывает на общие успехи, которые наблюдались в последние дни во время продолжающегося контрнаступления ВСУ.

"На данном этапе активных боевых действий ВСУ выполняют задачи номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов ГСМ, боевой техники, командных пунктов, артиллерии и ПВО российской армии", — говорит Алексей Данилов и добавляет, что "последние дни были особенно плодотворными. ".

Секретарь СНБО отметил, что изменилась специфика войны. По его словам, "война на уничтожение равна войне километров". Таким образом, чем больше ВСУ уничтожают российских солдат и военной техники, тем дальше могут продвигать линию фронта и деоккупировать территорию Украины.

"Мы действуем спокойно, разумно, шаг за шагом", – сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский указал, без чего он не может представить Украину. И именно это цель Украины для победного окончания войны против Российской Федерации, ведущей войну начиная с 2014 года на украинских территориях.

Также "Комментарии" писали о Франции, которая удаляется от позиции Германии по отношению к Украине в НАТО и кардинально меняет ее по сравнению с предыдущими годами. Вместе с тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не повторять ошибку , приведшую к войне в Украине.