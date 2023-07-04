Данилов заявил об особо плодотворных днях на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские силы сосредоточились на максимальном уничтожении живой силы, складов и военной техники противника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Данилова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Алексей Данилов указывает на общие успехи, которые наблюдались в последние дни во время продолжающегося контрнаступления ВСУ.
Секретарь СНБО отметил, что изменилась специфика войны. По его словам, "война на уничтожение равна войне километров". Таким образом, чем больше ВСУ уничтожают российских солдат и военной техники, тем дальше могут продвигать линию фронта и деоккупировать территорию Украины.
Также "Комментарии" писали о Франции, которая удаляется от позиции Германии по отношению к Украине в НАТО и кардинально меняет ее по сравнению с предыдущими годами. Вместе с тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не повторять ошибку , приведшую к войне в Украине.
Обсуждения
Новости