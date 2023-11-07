Данилов заявил, кому не место в командовании

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своей колонке на УП заявил, что Украина и мир в 2023 году столкнулись с войной принципиально нового типа, отличающейся от опыта 2022 года. Об этом сообщают "Комментарии".

Алексей Данилов

По его словам, "Украина и мир столкнулись с войной принципиально нового типа – причудливым гибридом окопных тактик и сетевых технологий, умноженных на бешеную динамику перемен". В своем первом "уроке"-выводе он заявил о том, кого не видит во власти и командовании.

"Воля – основа борьбы. Уверенность в Победе и ценности Свободы – это абсолютный императив. Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и командовании", — заявил Алексей Данилов.

Напомним, что накануне в журнале The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил новую, на его взгляд угрозу для Украины — переход от маневренной к позиционной войне, в чем заинтересована Россия, а не Украина. В этой же статье Залужный перечислил меры, которые необходимо принять, чтобы опять перейти к маневренной войне – усилить авиационную компоненту ВСУ, РЭБ, силы разминирования, мобилизационные мероприятия.

Вероятно, оппонируя Залужному, Данилов отмечает:



"История доказала, что прогрессируют общества свободных, государства рабов не выдерживают конкуренции. Если россиянам не удалась молниеносная война, почему должна удаться затяжная? Основание для поражения никуда не исчезло", — отмечает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Касаясь вопроса мобилизации, Данилов отмечает, что "на сегодняшний день государство знает о каждом своем военнообязанном больше, чем когда-либо".

Между тем, Умеров внес представление на увольнение Залужного, – нардеп.

Арьев опроверг собственное заявление о возможной отставке Залужного.

А "Шахтер" разгромно проиграл "Барселоне" в Юношеской лиге УЕФА.



