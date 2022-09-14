logo

BTC/USD

20175.34

ETH/USD

1588.57

LTC/USD

60.08

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Данилов заявил, что олигархи потеряли свое влияние на политику из-за войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилов заявил, что олигархи потеряли свое влияние на политику из-за войны в Украине

Данилов заявил, что война усложняет работу с реестром олигархов

сегодня, 17:45
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Сегодня украинские олигархи никак не влияют на политику в стране. На это повлияло полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом пишет Wirtualna Polska .

Данилов заявил, что олигархи потеряли свое влияние на политику из-за войны в Украине

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что олигархи теряют свое влияние на Украину.

"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", – сказал он.

Но война в Украине создает трудности для работы реестра олигархов. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, на некоторых территориях, где пока нет контроля, сложно оценить состояние некоторых людей.

"Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места. Мы видим, что олигархи делают шаги, чтобы не попасть в реестр. Его цель – выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом", – заявил Данилов.

Кроме этого, он отметил, что пока олигархи не оказывают никакого влияния на политику в Украине. Но он не знает, чего следует ждать в будущем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после очередного призыва о капитуляции Данилов дерзко ответил Медведеву в его манере. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов у себя в Twitter назвал одиозного бывшего президента России Дмитрия Медведева "новичком блоггером" и посоветовал искать убежище в Северной Корее. Так Данилов отреагировал на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, разозлившегося из-за того, что президент Украины отверг возможность переговоров с Россией, пока Кремль продолжает говорить на языке ультиматумов. Алексей Данилов отметил, что Медведеву, серьезно решившему заняться блогерством, нужно думать не об Украине, а о Северной Корее или поразмыслить о саддомовском бункере, где возможно посчастливится скрыться.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.wp.pl/danilow-rosyjski-szantaz-gazowy-to-specoperacja-kremla-w-unii-europejskiej-6811582421002848a?fbclid=IwAR23qcWaQWHHJ2VdZoh
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!