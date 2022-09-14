Данилов заявил, что олигархи потеряли свое влияние на политику из-за войны в Украине

Сегодня украинские олигархи никак не влияют на политику в стране. На это повлияло полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом пишет Wirtualna Polska .

"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", – сказал он.

Но война в Украине создает трудности для работы реестра олигархов. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, на некоторых территориях, где пока нет контроля, сложно оценить состояние некоторых людей.

"Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места. Мы видим, что олигархи делают шаги, чтобы не попасть в реестр. Его цель – выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом", – заявил Данилов.

Кроме этого, он отметил, что пока олигархи не оказывают никакого влияния на политику в Украине. Но он не знает, чего следует ждать в будущем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после очередного призыва о капитуляции Данилов дерзко ответил Медведеву в его манере. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов у себя в Twitter назвал одиозного бывшего президента России Дмитрия Медведева "новичком блоггером" и посоветовал искать убежище в Северной Корее. Так Данилов отреагировал на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, разозлившегося из-за того, что президент Украины отверг возможность переговоров с Россией, пока Кремль продолжает говорить на языке ультиматумов. Алексей Данилов отметил, что Медведеву, серьезно решившему заняться блогерством, нужно думать не об Украине, а о Северной Корее или поразмыслить о саддомовском бункере, где возможно посчастливится скрыться.