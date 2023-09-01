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Данилов сделал заявление об украинских дальнобойных ракетах: к чему стоит приготовиться РФ

Секретарь СНБО Данилов предупредил - из-за украинских дальнобойных ракет у россиян будет пылать

сегодня, 10:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Оккупанты уже время от времени ощущают на себе украинское дальнобойное оружие, и в ближайшее время у россиян будет еще больше пылать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов сделал заявление об украинских дальнобойных ракетах: к чему стоит приготовиться РФ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

При этом секретарь СНБО подчеркнул, рядовые граждане могут не волноваться, ведь Украина никогда не ставила своей целью сражение с обычными людьми, никогда не намеревалась оккупировать чужие территории. Следовательно, то дальнобойное оружие, которое уже имеет Киев будет использоваться исключительно по военным объектам, которые представляют угрозу целостности и суверенитету Украины.


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Алексей Данилов подчеркнул, Украина никогда не атаковали не будет атаковать гражданские объекты – школы, детсады, больницы. В этом Украина и отличается от страны-террориста. Потому как Россия систематически бьет по гражданским объектам Украины.

"Поверьте, что в ближайшее время у некоторых будет пылать. И пылать будет в прямом смысле этого слова", — заявил Данилов, заранее анонсируя удары по российским военным объектам.

По словам секретаря СНБО, производство дальнобойного оружия в Украине продолжается и дальность в 700 километров – это не предел.

Читайте также на портале "Комментарии" - удары беспилотников по Крыму и России: главные выводы и последствия для агрессора.

Также издание "Комментарии" сообщало – с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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