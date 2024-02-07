Данилов сделал новое заявление о ситуации с Залужным

Распространение информации о возможности отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без официальных подтверждений таких сообщений может нанести ущерб интересам государства. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Как информирует Радио Свобода , чиновник прокомментировал, как он реагирует на такую информацию, обнародованную в СМИ. Как он отметил, распространение подобных сообщений вредит интересам государства.

"Что касается ситуации, связанной с тем или иным должностным лицом, когда начинается раздувание ситуации без нормативно-правовых документов, это очень опасная, более того, вредная вещь. Когда будут приняты те или иные решения, мы сможем с вами об этом уже говорить, как свершившийся факт. А когда вас начинают каждый день уже полтора года снимать с должности, или делать какую-то замену, это вредит интересам государства", — сказал секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что дискуссии во время проведения Ставки у Зеленского действительно бывают, но это нормальный демократический процесс.

"Есть ли дискуссии на заседаниях Ставки, на заседаниях СНБО? Обязательно, для этого и есть это сообщество, которое должно дискутировать, иметь свою точку зрения на те или иные позиции, это абсолютно естественный, нормальный демократический путь. Гораздо хуже, когда дискуссии нет. Когда нет дискуссии, тогда нет кислорода и тогда будет болото, а это никогда не идет на пользу демократии", — заключил Данилов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилов назвал главное требование к законопроекту о мобилизации . Главное, чтобы новый законопроект по мобилизации был справедливым. Хотя нормы документа пока обсуждать рано, поскольку нужно дождаться окончательной редакции.