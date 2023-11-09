Данилов рассказал, от кого сегодня зависит, завершится ли война в 2024 году

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Кравцев Сергей
Конечно же от успешных операций ВСУ зависит, как скоро удастся выбить оккупантов с украинской земли, но без своевременных поставок западного вооружения надеяться на это очень сложно. У всего украинского народа есть одна большая мечта – завершить войну в 2024 году. Но это может стать возможным только, если поставки Киеву современного западного оружия будут продолжаться бесперебойно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
По его словам, некоторые западные партнеры продолжают задерживать поставки оружия, "чтобы не раздражать Путина". при этом чиновник отказался назвать, о ком идет речь.
Читайте также на портале "Комментарии" — позади уже больше, чем 620 дней широкомасштабного российского вторжения в Украину. Оккупанты готовятся к новому массированному штурму Авдеевки, во время месяца атак на которую понесли огромные потери. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров просит у западных партнеров больше боеприпасов. Стороны обмениваются точечными ракетно-дроновыми ударами, готовясь к массированным с наступлением холодов. Что на данный момент можно сказать о ситуации в российско-украинской войне и вокруг нее? Какие прогнозы на обозримое будущее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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