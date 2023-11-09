Данилов рассказал, от кого сегодня зависит, завершится ли война в 2024 году

Конечно же от успешных операций ВСУ зависит, как скоро удастся выбить оккупантов с украинской земли, но без своевременных поставок западного вооружения надеяться на это очень сложно. У всего украинского народа есть одна большая мечта – завершить войну в 2024 году. Но это может стать возможным только, если поставки Киеву современного западного оружия будут продолжаться бесперебойно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Я бы очень хотел, чтобы она в 24-м году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь надо быть искренним и сказать, что не все от нас зависит. Много, но не все. Очень многое зависит от партнеров", — подчеркнул Данилов.

По его словам, некоторые западные партнеры продолжают задерживать поставки оружия, "чтобы не раздражать Путина". при этом чиновник отказался назвать, о ком идет речь.

"Вы эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна на голову. Делать какие-то дальновидные выводы, какие-то дипломатические реверансы в отношении России — это пустая трата времени. Нам нужна победа, и она обязательно будет", — высказался секрета.

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