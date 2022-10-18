Данилов рассказал о новой стратегии и тактике Путина в войне против Украины

Глава Кремля изменил тактику и стратегию в войне против Украины. Но украинцев этим не запугать. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время интервью ERR .

"У нас с 24 февраля идет активная фаза боевых действий. Наше население уже достаточно спокойно относится к таким вещам. Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства — сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал. , победа будет за нами", — заявил Данилов.

Кроме этого, чиновник заявил, что к новой статье и тактике Путина Украина готова.

"Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов. Мы готовы к этому, поэтому еще раз заявляю — никакие его "страшилки" нас не запугивают", — подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, обстрелы по гражданским объектам будут иметь последствия для россиян.

"То, что он сейчас делает — это предоставляет материалы, которые фиксируются в ежедневном режиме, и которые будут представлены международному суду, который состоится над всеми преступниками. Потому, что это преступление против человечности, не имеющее срока давности", — подчеркнул Данилов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Буданов ответил, действительно ли война закончится к лету . Ближе к лету 2023 действительно боевые действия в Украине должны подойти к своему завершению, и война должна быть завершена. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. После этого, по словам главы ГУР Минобороны, начнутся серьезные политические изменения – от России отсоединится ряд регионов.