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Данилов рассказал о новой стратегии и тактике Путина в войне против Украины

Данилов отметил, что усиление атак россиян на гражданские объекты будет иметь последствия для российского диктатора

сегодня, 17:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Кремля изменил тактику и стратегию в войне против Украины. Но украинцев этим не запугать. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время интервью ERR .

Данилов рассказал о новой стратегии и тактике Путина в войне против Украины

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"У нас с 24 февраля идет активная фаза боевых действий. Наше население уже достаточно спокойно относится к таким вещам. Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства — сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал. , победа будет за нами", — заявил Данилов.

Кроме этого, чиновник заявил, что к новой статье и тактике Путина Украина готова.

"Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов. Мы готовы к этому, поэтому еще раз заявляю — никакие его "страшилки" нас не запугивают", — подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, обстрелы по гражданским объектам будут иметь последствия для россиян.

"То, что он сейчас делает — это предоставляет материалы, которые фиксируются в ежедневном режиме, и которые будут представлены международному суду, который состоится над всеми преступниками. Потому, что это преступление против человечности, не имеющее срока давности", — подчеркнул Данилов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Буданов ответил, действительно ли война закончится к лету . Ближе к лету 2023 действительно боевые действия в Украине должны подойти к своему завершению, и война должна быть завершена. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. После этого, по словам главы ГУР Минобороны, начнутся серьезные политические изменения – от России отсоединится ряд регионов.



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Источник: https://rus.err.ee/1608754789/aleksej-danilov-rossiju-neobhodimo-razoruzhat-potomu-chto-jeto-ugroza-vsemu-chelovechestvu
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:48

Бункерні корумповані сміливці. Вони сміливо своїх рідних, друзів вивезли, бюджетні гроші в офшори сховали, репарації пиляти підготувались. Тільки приречений електорат надихають. Що цікаво, то це те, що всі ці гучні сміливці, відомі своєю надмірною активністю і гучними гаслами до перемоги - всі вони якось убезпечені. Навколо гинуть, а вони всі як зачаровані. Якесь диво! Зовсім випадково, Путін не чіпає тих, від кого залежить швидке закінчення війни і їх маєтки. Навіть прильоти у Київ чомусь не переконують. Бо всі іноземні посольства лишаються. Небезпеки вони не бачать, хоч наш клан скиглив. Якесь диво!

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