Данилов рассказал, когда военным ждать демобилизации

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что многим военным необходима демобилизация, но критерии и сроки ее проведения должны быть утверждены на заседании Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью Данилова Liga.net.

Алексей Данилов

По словам Данилова, данный вопрос регулируется приказом верховного главнокомандующего. Для его разработки один из членов Ставки должен обратиться с официальным представлением в аппарат СНБО.

"Я думаю, члены Ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила. Я понимаю, что есть усталость, и люди должны отдыхать. Это не значит, что нет передышки. Бригады отправляются на восстановление. А есть такие, которых оттуда и не вытащишь, такое желание воевать. Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов Ставки", – сказал Данилов.

Ранее электронная петиция к Зеленскому о демобилизации военных после 18 месяцев службы набрала более 25 тыс. голосов на сайте президента. Теперь ее должен рассмотреть глава государства. Автор петиции предлагает предоставить военнослужащим, отслужившим полтора года, отдых как минимум на шесть месяцев или год. В обращении подчеркивается, что воины, пробывшие на фронте полтора года, "физически и морально истощены".

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