Артисты из Украины и проживавшие в Харькове Сергей Листунов, Дарья Терновская теперь живут в Санкт-Петербурге и закончили работу в пропагандистском телепроекте РФ. Они снялись в сериале "Всегда говори да" на YouTube-канале "Кинокомпании Артос".

Сергей Листунов и Дарья Терновская переехали в РФ (фото из открытых источников)

В проекте актеры опозорили свою страну. В одном из кадров Сергей Листунов появился в нацистской форме, откуда видна вышиванка.

В российском сериале бывшие украинцы играют роли людей, которые находятся в постоянном поиске, ищут кому продаться дороже и не хотят постоять за себя. Далее, по сюжетной линии, к ним домой пришли "европейцы". Они выгнали их из жилья и обзывают свиньями, по этой причине кино героиня, которую играет Терновская, звонит мужу и возмущается этим.

Он обозвал женщину "дурой", а позже погиб на войне, "расплачиваясь за деньги европейцев".

После окончания съемок показали интервью с актерами. Они на камеру рассказывали о "н*цистах" в их городе Харьков. Кроме того, Дарья Терновская возмущалась тем, что ее ребенка в учебном заведении заставили учить "Отец наш Бандера".

Эти бывшие украинские актеры могли сказать жителям РФ о геноциде украинцев, устроенном по воле диктатора Владимира Путина и как много ракет было выпущено по мирному городу, но они выбрали себе другую судьбу — судьбу предателей своей страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще одна украинская актриса переехала в РФ . Украинская знаменитость, известная зрителям по кинофильмам и сериалам, Назар Заднепровский объяснил, почему осталась жить и строить карьеру в РФ в бывшая украинская актриса Галина Безрук. Отвечая на вопрос, Заднепровский рассказал, как долго и серьезно разговаривал с ней во время съемок четвертого сезона сериала "Домик на счастье".