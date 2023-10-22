Данилов рассказал, каким оружием будет бить Украина по территории России

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Slava Kot
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, несмотря на большое количество западного вооружения, Украина будет наносить удары по территории России только украинским оружием. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Данилова для издания Kyodo News.
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников
Алексей Данилов рассказал, что, несмотря на неофициальное соглашение с западными партнерами о не использовании их военной техники для ударов по России, Украина будет продолжать атаковать территорию РФ украинским оружием.
Также секретарь СНБО прокомментировал возможность введения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Также "Комментарии" писали, как у Зеленского отреагировали на заявления Путина о мирных переговорах. По словам советника ОП Михаила Подоляка, все сообщения президента РФ о мирных переговорах являются лишь манипуляциями. Подоляк утверждает, что Путин хочет просто получить возможность накопить силы и снова продолжить атаку на Украину.
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