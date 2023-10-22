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Данилов рассказал, каким оружием будет бить Украина по территории России

Украина будет наносить удары по России оружием украинского производства - секретарь СНБО Алексей Данилов

сегодня, 08:40
Автор:
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Slava Kot
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, несмотря на большое количество западного вооружения, Украина будет наносить удары по территории России только украинским оружием. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Данилова для издания Kyodo News.

Данилов рассказал, каким оружием будет бить Украина по территории России

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Алексей Данилов рассказал, что, несмотря на неофициальное соглашение с западными партнерами о не использовании их военной техники для ударов по России, Украина будет продолжать атаковать территорию РФ украинским оружием. 


"Только что на вооружении Украины появятся западные истребители F-16, ситуация на фронте и в тылу с ПВО существенно изменится, но по территории РФ Украина будет наносить удары только оружием украинского производства", — заявил Алексей Данилов.

Также секретарь СНБО прокомментировал возможность введения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Не нужно вести никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию, включая Крым", — сказал Данилов и назвал Путина террористом, убившим 500 украинских детей.

Ранее портал "Комментарии" собрал мнения специалистов в сфере психиатрии, человеческого поведения и нейробиологии, ответивших, и действительно Путин психопат. Ученые утверждают, что даже не прибегая к глубокому анализу, можно утверждать, что президент России является психопатом.

Также "Комментарии" писали, как у Зеленского отреагировали на заявления Путина о мирных переговорах. По словам советника ОП Михаила Подоляка, все сообщения президента РФ о мирных переговорах являются лишь манипуляциями. Подоляк утверждает, что Путин хочет просто получить возможность накопить силы и снова продолжить атаку на Украину.



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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2023/10/f8cbb26f1c68-no-cease-fire-until-russia-returns-ukrainian-territory-security-head.html
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