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Данилов рассказал, как решить энергетические проблемы Украины

Данилов объяснил, как значительно сэкономить на генераторах

сегодня, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Эффективно решить энергетическую проблему в Украине можно, передав вооруженным силам ракеты дальностью 800 километров. Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов рассказал, как решить энергетические проблемы Украины

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

По его мнению, на генераторах, в последнее время переданных партнерами Украины, можно значительно сэкономить.

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 километров", — заявил секретарь СНБО.

Кроме этого, Алексей Данилов подчеркнул, что Украине желательно было получить ракеты, дальность которых была больше 800 километров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ВСУ рассказали , как россияне решают, куда бить ракетами и сколько времени им нужно на подготовку. У России есть перечень объектов в Украине, которые могут стать потенциальными целями для ее новых ракетных ударов. После каждой атаки в стране-агрессоре анализируют свою работу и решают, куда ударить в следующий раз. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В ВСУ отметили, что угрозы со стороны России существуют как с Черного моря, так и из более дальних рубежей. При этом, добавил он, России нужно некоторое время для подготовки таких массированных ударов. Поэтому, как правило, она производит их один-два раза в неделю. После крайних ударов они делают некий анализ, итоги, смотрят, куда еще можно, повторно наносить удар по объектам критической инфраструктуры или выбрать новый. Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения российские захватчики выпустили Украиной более 4 тыс. различных ракет. При этом в это число не входят ракеты С-300, РСЗО, а также авиационные ракеты разных типов.

 



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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1597241716494716933
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