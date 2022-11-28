Данилов рассказал, как решить энергетические проблемы Украины

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 километров", — заявил секретарь СНБО.

Кроме этого, Алексей Данилов подчеркнул, что Украине желательно было получить ракеты, дальность которых была больше 800 километров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ВСУ рассказали , как россияне решают, куда бить ракетами и сколько времени им нужно на подготовку. У России есть перечень объектов в Украине, которые могут стать потенциальными целями для ее новых ракетных ударов. После каждой атаки в стране-агрессоре анализируют свою работу и решают, куда ударить в следующий раз. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В ВСУ отметили, что угрозы со стороны России существуют как с Черного моря, так и из более дальних рубежей. При этом, добавил он, России нужно некоторое время для подготовки таких массированных ударов. Поэтому, как правило, она производит их один-два раза в неделю. После крайних ударов они делают некий анализ, итоги, смотрят, куда еще можно, повторно наносить удар по объектам критической инфраструктуры или выбрать новый. Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения российские захватчики выпустили Украиной более 4 тыс. различных ракет. При этом в это число не входят ракеты С-300, РСЗО, а также авиационные ракеты разных типов.