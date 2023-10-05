Данилов рассказал, что ждет украинцев, которые проживают в оккупации

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Кравцев Сергей
После окончания войны радикализма в отношении граждан Украины, которые проживали на временно оккупированных россиянами территориях, не будет. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО отметил, что украинцам, которые по тем или иным причинам не сумели выехать из оккупации и сегодня продолжают жить рядом с врагом, главное сегодня – сохранить свою жизнь.
Секретарь СНБО добавил, что никакого радикализма по отношению к этим украинцам не будет. Поэтому российская пропаганда зря разгоняет тезисы о том, что украинцам, которые проживают на захваченных россиянами территориях, лучше не ждать, когда на эти территории вернется Украина.
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Также издание "Комментарии" сообщало – каждый украинец должен иметь дома оружие, чтобы защищаться. Ведь такого соседа-агрессора как Россия нельзя никуда "отодвинуть" от границ нашей страны. Такое заявление в интервью Наталье Мосейчук сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Ігор
сегодня, 09:40
Просто будуть використовуватись у виправних трудових таборах, ми вже це проходили.