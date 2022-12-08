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Данилов ответил на заявление Меркель о переговорах с Россией

Данилов вспомнил эксканцлеру "Минские соглашения"

сегодня, 16:00
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Автор:

Лиля Воробьева

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о переговорах. Чиновник заявил, что для переговоров с Российской Федерацией Украине не нужен стол, ведь капитуляцию России можно принять и стоя.

Данилов ответил на заявление Меркель о переговорах с Россией

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Недавно в одном из своих интервью Меркель заявила, что российская война против Украины закончится за столом переговоров. В ответ на это секретарь СНБО Данилов напомнил о "Минских соглашениях", которые не привели к миру, а к полномасштабному вторжению России.

"Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя. PS Фрау принимала участие в "Минских соглашениях", результаты известны", – написал Алексей Данилов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Меркель ответила, может ли она помочь закончить войну в Украине . Ангела Меркель уверена, что война России против Украины закончится за столом переговоров. Соответствующее название бывший канцлер Германии сделала в интервью Zeit. По словам Ангелы Меркель, она не может предсказать, каков будет исход войны. Но Меркель не исключает, что может принять участие в урегулировании этого вопроса. Однако бывший канцлер Германии не ответил, когда и при каких условиях могут начаться такие переговоры.

Также "Комментарии" писали о том, что Данилов дал совет украинцам, живущим в ожидании ракетных ударов . Гражданам Украины не следует переживать и жить в постоянном стрессе в ожидании массированных ракетных ударов. Если будет опасность, система оповещения предварительно предупредит. Секретарь СНБО добавил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказала свою эффективность. Также Алексей Данилов посоветовал украинцам брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников.



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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1600788879589937152?t=gpG14fItElG1FhGHjCfZJQ&s=19
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