Данилов ответил Матвиенко на заявление о возможности победить Украину в войне

Стране-агрессору должно хватить только одного ресурса – для выплаты репараций Украине после победы Украины в войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, реагируя на заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о достаточном количестве сил и ресурсов в РФ, чтобы победить в войне Украину.

Алексей Данилов. Фото: СНБО

Алексей Данилов заявил, что он хотел бы посоветовать россиянам экономить свои ресурсы, потому что они им ещё пригодятся для выплаты репараций Украине – за разрушенную инфраструктуру, пригодятся ресурсы для захоронения российских военных, которых каждый день в огромном количестве уничтожают украинские защитники, также ресурсы понадобятся России для процесса в Международном уголовном суде, который обязательно состоится в скором будущем.

Секретарь СНБО вспомнил также о том, что Валентина Матвиенко есть уроженка Украины. Он назвал её человеком без чести, которую ненавидит вся Украина.

Данилов считает, что Матвиенко нужно помнить о том, что Гаагский трибунал обязательно наступит и России придётся заплатить за все свои преступления, совершенные против украинского народа.

"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, стоит помнить: России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", — отметил Данилов.

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