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Данилов отреагировал на слова американского генерала о потерях ВСУ в 100 тысяч человек

Данилов не подтвердил информацию Милли о потерях ВСУ

16 ноября 2022, 22:49 comments1290
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Автор:

Лиля Воробьева

Алексей Данилов прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о потерях украинской армии в 100 тысяч убитых и раненых. Секретарь СНБО сказал, что данная информация не совсем соответствует действительности. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на его интервью для Радио НВ .

Данилов отреагировал на слова американского генерала о потерях ВСУ в 100 тысяч человек

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"Со стороны российской мы подтверждаем – это 100%. На наш взгляд, это не совсем соответствует действительности", — заявил Данилов.

Отметим, что ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил агентству Reuters, что потери российской армии в Украине превысили уже 100 тысяч убитыми и ранеными. Следовательно, вероятно, что украинские Вооруженные силы понесли такие же потери.

"Вы видите более 100 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий", – сказал американский генерал Милли.

Кроме того, Милли добавил, что из-за войны войны от 15 до 30 миллионов граждан Украины стали беженцами, а 40 тысяч мирных украинцев погибли.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный ответил на заявление американского генерала Милли о переговорах с РФ. Пока российские войска все еще находятся на нашей земле, Украина продолжит сражаться и не примет никаких предложений о переговорах с РФ. Так украинский генерал отреагировал на слова Милли, что после увольнения Херсона открылось "окно возможностей" для переговоров с Россией. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Валерий Залужный во время телефонных переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли в который раз напомнил украинскую позицию и поблагодарил за помощь, которую США оказывают Украине.



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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/danilov-oproverg-slova-marka-milli-o-100-tysyachah-ubityh-i-ranenyh-ukrainskih-voennyh-50284593.html
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