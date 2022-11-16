Данилов отреагировал на слова американского генерала о потерях ВСУ в 100 тысяч человек

Алексей Данилов прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о потерях украинской армии в 100 тысяч убитых и раненых. Секретарь СНБО сказал, что данная информация не совсем соответствует действительности. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на его интервью для Радио НВ .

"Со стороны российской мы подтверждаем – это 100%. На наш взгляд, это не совсем соответствует действительности", — заявил Данилов.

Отметим, что ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил агентству Reuters, что потери российской армии в Украине превысили уже 100 тысяч убитыми и ранеными. Следовательно, вероятно, что украинские Вооруженные силы понесли такие же потери.

"Вы видите более 100 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий", – сказал американский генерал Милли.

Кроме того, Милли добавил, что из-за войны войны от 15 до 30 миллионов граждан Украины стали беженцами, а 40 тысяч мирных украинцев погибли.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный ответил на заявление американского генерала Милли о переговорах с РФ. Пока российские войска все еще находятся на нашей земле, Украина продолжит сражаться и не примет никаких предложений о переговорах с РФ. Так украинский генерал отреагировал на слова Милли, что после увольнения Херсона открылось "окно возможностей" для переговоров с Россией. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Валерий Залужный во время телефонных переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли в который раз напомнил украинскую позицию и поблагодарил за помощь, которую США оказывают Украине.