Данилов оценил контрнаступление Украины: оправдались ли ожидания

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что украинское контрнаступление не оправдалось, несмотря на большие надежды и ожидания быстро закончить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Данилова для издания BBC.

Данилов признал, что контрнаступление Украины не оправдалось. Фото из открытых источников

В мае и 2023 году Алексей Данилов рассказывал, что контрнаступление может быть "исторической возможностью" для Украины. Однако теперь секретарь СНБО признал, что надежды на скорейшее окончание войны не сбылись.

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война поскорее закончилась. Были надежды, но они не оправдались", — говорит Данилов.

Секретарь СНБО также считает, что предыдущие ожидания наступления были слишком оптимистичны. Украина надеялась прервать линию поставок России в Крым и возможно дойти до его административных границ. Однако отсутствие преимущества в воздухе и защитные линии армии РФ остановили контрнаступление Украины.

"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", — прокомментировал контрнаступление Данилов и добавил, что "такой войны в нашей стране не было", а учебники по войне, в том числе и натовские, нужно "отправить в архив".

Несмотря на это, Алексей Данилов отметил, что Украина и дальше будет противостоять российской агрессии, будет воевать за независимость и свободу, несмотря на неоправданные ожидания относительно контрнаступления.

"То, что мы два года защищаем свою страну, это уже большая победа. Могу точно сказать, что мы не остановимся. Мы будем продолжать борьбу за нашу свободу, за нашу независимость", — заключает Алексей Данилов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин объяснил, в чем ошибается Путин в войне в Украине.

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