Данилов объяснил, зачем Украина строит стену на границе с Беларусью

Следуя примеру Польши, Украина также начала усиливать свою границу с Беларусью, ведь кроме военной безопасности, существует еще и вопрос относительно беженцев. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе телемарафона.

"Я хочу, чтобы мы с вами понимали, когда поляки и Европа построили границы, кроме того, что это с точки зрения военной безопасности, есть еще вопросы безопасности беженцев. Когда они в большом количестве начнут бежать из РФ и Беларуси на территорию цивилизованных стран — это только вопрос времени", — сказал Данилов.

Кроме этого, он заявил, что в ближайшее время в РФ может начаться такое, что мало кто сможет себе представить.

"То, что наша страна вместе с евросообществом отрабатывает такие же границы, как сделали поляки, работа началась, будет продолжаться, мы ни на что обращать внимание не будем", — подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского рассказали, что будет ждать оккупантов, в случае повторного нападения из Беларуси или РФ. Украина не теряет время и готовится к возможному повторному нападению российских захватчиков с территории России или Белоруссии, куда продолжают прибывать мобилизованные в РФ. На границе с Беларусью Украина строит железобетонный забор с колючей проволокой. Это не единственное препятствие помешает неожиданным гостям. Перед высоким забором ров, перед ним насыпь – все заминировано. Об этом у себя в Телеграмме рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В качестве примера того, что будет построено по всей границе с Беларусью, Кирилл Тимошенко продемонстрировал результат работы военных и строителей в Волынской области, граничащей с Беларусью. На Банковой акцентировали внимание, что такие заграждения должны быть не только на Волыни, но и в Ровенской, Житомирской и других областях, граничащих с Беларусью и Россией.