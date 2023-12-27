Данилов объяснил почему ситуация с обороной Марьинки хуже, чем с Бахмутом

Украинские защитники продолжают контролировать часть Марьинки Донецкой области, о якобы захвате которой рассказывают российские оккупанты. Населенный пункт из-за вражеских атак превратился практически в руины. На территории Марьинки практически нет ни единого уцелевшего здания. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарю СНБО задали вопрос, соответствуют ли действительности недавние заявления Министерства обороны РФ о якобы полном взятии Марьинки. На это Данилов ответил, что небольшая часть поселка все еще находится под контролем ВСУ. Поэтому говорить о полном захвате Марьинки россиянами неверно

Вместе с тем, Данилов отметил, что россияне стремятся захватить этот населенный пункт.

"Хотя, если уж называть вещи, как они есть, то захватить то, что осталось от населенного пункта. Потому что они фактически полностью его уничтожили. Там практически нет ни одного уцелевшего сооружения", — подчеркнул секретарь СНБО.

Относительно возможности сравнить тактику, проводимую интервентами под Марьинкой, с кампанией по захвату Бахмута, Данилов обратил внимание на разницу этих населенных пунктов по особенностям местности.

"Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые бы уцелели на территории Марьинки фактически нет", — говорит чиновник.

Также Алексей Данилов отметил, что Силы обороны продолжают защищать населенные пункты, в частности, на Авдеевском на Купянском оттенках фронта, где противник пытается продвигаться вглубь, и "ситуация тяжелая".

"Но я говорю, что на фронте всегда тяжело. Это война", — констатирует Алексей Данилов.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на брифинге заявил, что ВСУ отошли на окраины Марьинки. В настоящее время российская армия полностью разрушила город.



