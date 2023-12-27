Данилов объяснил почему ситуация с обороной Марьинки хуже, чем с Бахмутом

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Кравцев Сергей
Украинские защитники продолжают контролировать часть Марьинки Донецкой области, о якобы захвате которой рассказывают российские оккупанты. Населенный пункт из-за вражеских атак превратился практически в руины. На территории Марьинки практически нет ни единого уцелевшего здания. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Секретарю СНБО задали вопрос, соответствуют ли действительности недавние заявления Министерства обороны РФ о якобы полном взятии Марьинки. На это Данилов ответил, что небольшая часть поселка все еще находится под контролем ВСУ. Поэтому говорить о полном захвате Марьинки россиянами неверно
Вместе с тем, Данилов отметил, что россияне стремятся захватить этот населенный пункт.
Относительно возможности сравнить тактику, проводимую интервентами под Марьинкой, с кампанией по захвату Бахмута, Данилов обратил внимание на разницу этих населенных пунктов по особенностям местности.
Также Алексей Данилов отметил, что Силы обороны продолжают защищать населенные пункты, в частности, на Авдеевском на Купянском оттенках фронта, где противник пытается продвигаться вглубь, и "ситуация тяжелая".
В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на брифинге заявил, что ВСУ отошли на окраины Марьинки. В настоящее время российская армия полностью разрушила город.
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