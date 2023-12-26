logo

BTC/USD

42355.64

ETH/USD

2228.01

LTC/USD

72.92

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Больше нет". Залужный подтвердил отход украинских военных из Марьинки
commentss НОВОСТИ Все новости

"Больше нет". Залужный подтвердил отход украинских военных из Марьинки

Валерий Залужный сказал, что Марьинка продержалась почти два года.

сегодня, 17:06
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

ВСУ отошли на окраины Марьинки. В настоящее время российская армия полностью разрушила город. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил на брифинге, сообщает ТСН .

"Больше нет". Залужный подтвердил отход украинских военных из Марьинки

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Валерия Залужного попросили прокомментировать заявления РФ о том, что им вроде бы удалось полностью оккупировать Марьинку.

Отвечая на вопрос, он напомнил, что Марьинка "держалась почти два года". По его словам, украинские военные все еще находятся в северной части города и подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.

"Это война. И то, что мы сейчас отошли на окраины Марьинки, а в некоторых местах немного дальше, мне кажется, что в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать общественный резонанс", — сказал Залужный.

Также он упомянул о состоянии города после активных боевых действий.

"Марьинки уже нет", — подчеркнул генерал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу заявил Путину о захвате Марьинки . Министр обороны России Сергей Шойгу лично доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия якобы полностью захватила город Марьинка в Донецкой области. В ВСУ опровергли заявление российского министра и сообщили, что бои за город продолжаются.

Сергей Шойгу на встрече с Путиным 25 декабря сообщил о взятии города Марьинка Донецкой области под контроль России. По словам главы Минобороны РФ, контроль над украинским городом отвергнет ВСУ, в том числе и артиллерию, которая предоставит "дополнительные возможности для дальнейших действий в этом направлении". На заявления Сергея Шойгу отреагировал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, который рассказал, что украинские силы до сих пор в Марьинке, поэтому город не захвачен россиянами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:33

Захистили так, що немає! Цікаво чи буде в Україні хоч одне захищене місто, яке залишиться існувати після захисту? Все буде Маріуполь! Зе це остаточний вирок для України!


Новости

Все новости