"Больше нет". Залужный подтвердил отход украинских военных из Марьинки

ВСУ отошли на окраины Марьинки. В настоящее время российская армия полностью разрушила город. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил на брифинге, сообщает ТСН .

Валерия Залужного попросили прокомментировать заявления РФ о том, что им вроде бы удалось полностью оккупировать Марьинку.

Отвечая на вопрос, он напомнил, что Марьинка "держалась почти два года". По его словам, украинские военные все еще находятся в северной части города и подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.

"Это война. И то, что мы сейчас отошли на окраины Марьинки, а в некоторых местах немного дальше, мне кажется, что в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать общественный резонанс", — сказал Залужный.

Также он упомянул о состоянии города после активных боевых действий.

"Марьинки уже нет", — подчеркнул генерал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу заявил Путину о захвате Марьинки . Министр обороны России Сергей Шойгу лично доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия якобы полностью захватила город Марьинка в Донецкой области. В ВСУ опровергли заявление российского министра и сообщили, что бои за город продолжаются.

Сергей Шойгу на встрече с Путиным 25 декабря сообщил о взятии города Марьинка Донецкой области под контроль России. По словам главы Минобороны РФ, контроль над украинским городом отвергнет ВСУ, в том числе и артиллерию, которая предоставит "дополнительные возможности для дальнейших действий в этом направлении". На заявления Сергея Шойгу отреагировал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, который рассказал, что украинские силы до сих пор в Марьинке, поэтому город не захвачен россиянами.

