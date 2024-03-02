Данилов объяснил, почему 2024-й станет "ключевым" для Путина

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Кравцев Сергей
Нынешний год станет "ключевым" не только для Украины, но и лично для российского диктатора Владимира Путина. Сейчас Россия пытается "нанести нокаут", вбрасывая в войну против Украины максимум ресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО отметил, у Кремля "остается надежда нанести нокаут, заключив в него максимальную концентрацию имеющихся ресурсов и возможностей". Если у оккупантов не будет успехов на фронте, общественное недовольство в РФ будет углубляться, поскольку нужно будет и в дальнейшем проводить мобилизацию и вкладывать средства в войну.
Алексей Данилов добавил, если у России закончатся деньги на войну, то Кремль просто заберет сбережения своих граждан. По его мнению, "перечень самоубийственных шагов Путина" можно продолжать долго".
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вошла в очередную военную весну. Путинские выступления последнего времени демонстрируют, что Россия намерена продолжать войну, лишь имитируя заинтересованность в переговорах. Она проводит наступление по всей линии фронта, пользуясь тем, что ВСУ критически не хватает боеприпасов, да и собственно живой силы, в США стараниями трампистов продолжает блокироваться пакет новой помощи нашей стране, а Европа слишком медленно перезапускает собственный ВПК и прозревает в отношении РФ. Чего нам ожидать от первого месяцы весны-2024? Эксперты рассказали об этом порталу "Комментарии".
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Ігор
сегодня, 15:25
Барин з мозком Медведева і далі вважає IQ смердів не працюючим. Звісно смердам можна і далі вірити а можна на реальність подивитись і замислитись: Як і чому боярські Данилова Садового та подібних організмів, мажори не задіяні у захисті країни? Чому бояри одразу свої статки вивозять в офшори? Чому корумпована легітимна Велич вивезла всіх своїх друзів-95 у безпечні країни? Чому обов'язок захищати країну на юдейців не розповсюджується?