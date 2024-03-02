Данилов объяснил, почему 2024-й станет "ключевым" для Путина

Нынешний год станет "ключевым" не только для Украины, но и лично для российского диктатора Владимира Путина. Сейчас Россия пытается "нанести нокаут", вбрасывая в войну против Украины максимум ресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, у Кремля "остается надежда нанести нокаут, заключив в него максимальную концентрацию имеющихся ресурсов и возможностей". Если у оккупантов не будет успехов на фронте, общественное недовольство в РФ будет углубляться, поскольку нужно будет и в дальнейшем проводить мобилизацию и вкладывать средства в войну.

"Понятно, что россияне в основном не против войны, они против "не победной" войны, а "победа" может только присниться лишь в не очень трезвых снах зиц-президента РФ Дмитрия Медведева. И, кстати, тенденцию увеличения тех, кто выступает за прекращение военных действий, фиксируют, как тренд, даже ручные социологи кремля. Чем интенсивнее Путин будет раскручивать военный маховик, тем более быстрыми темпами будет расти недовольство "глубинного народа" — в формуле прямо пропорциональной", — заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов добавил, если у России закончатся деньги на войну, то Кремль просто заберет сбережения своих граждан. По его мнению, "перечень самоубийственных шагов Путина" можно продолжать долго".

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