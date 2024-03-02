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Данилов объяснил, почему 2024-й станет "ключевым" для Путина

Секретарь СНБО отметил, отсутствие побед на фронте будет углублять кризис в России

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нынешний год станет "ключевым" не только для Украины, но и лично для российского диктатора Владимира Путина. Сейчас Россия пытается "нанести нокаут", вбрасывая в войну против Украины максимум ресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Данилов объяснил, почему 2024-й станет "ключевым" для Путина

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, у Кремля "остается надежда нанести нокаут, заключив в него максимальную концентрацию имеющихся ресурсов и возможностей". Если у оккупантов не будет успехов на фронте, общественное недовольство в РФ будет углубляться, поскольку нужно будет и в дальнейшем проводить мобилизацию и вкладывать средства в войну.

"Понятно, что россияне в основном не против войны, они против "не победной" войны, а "победа" может только присниться лишь в не очень трезвых снах зиц-президента РФ Дмитрия Медведева. И, кстати, тенденцию увеличения тех, кто выступает за прекращение военных действий, фиксируют, как тренд, даже ручные социологи кремля. Чем интенсивнее Путин будет раскручивать военный маховик, тем более быстрыми темпами будет расти недовольство "глубинного народа" — в формуле прямо пропорциональной", — заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов добавил, если у России закончатся деньги на войну, то Кремль просто заберет сбережения своих граждан. По его мнению, "перечень самоубийственных шагов Путина" можно продолжать долго".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вошла в очередную военную весну. Путинские выступления последнего времени демонстрируют, что Россия намерена продолжать войну, лишь имитируя заинтересованность в переговорах. Она проводит наступление по всей линии фронта, пользуясь тем, что ВСУ критически не хватает боеприпасов, да и собственно живой силы, в США стараниями трампистов продолжает блокироваться пакет новой помощи нашей стране, а Европа слишком медленно перезапускает собственный ВПК и прозревает в отношении РФ. Чего нам ожидать от первого месяцы весны-2024? Эксперты рассказали об этом порталу "Комментарии".




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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid04iEx2F833PyxqTMHgc8b3aXnbw8i3MyGWAedY3fKgmBwb1dkbSXwMhUbGZojQ78Al
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сегодня, 15:25

Барин з мозком Медведева і далі вважає IQ смердів не працюючим. Звісно смердам можна і далі вірити а можна на реальність подивитись і замислитись: Як і чому боярські Данилова Садового та подібних організмів, мажори не задіяні у захисті країни? Чому бояри одразу свої статки вивозять в офшори? Чому корумпована легітимна Велич вивезла всіх своїх друзів-95 у безпечні країни? Чому обов'язок захищати країну на юдейців не розповсюджується?


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