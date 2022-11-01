logo

BTC/USD

20451.55

ETH/USD

1575.56

LTC/USD

54.76

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

39.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Данилов назвал кремлевского чиновника, выступившего за уничтожение энергетической инфраструктуры Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилов назвал кремлевского чиновника, выступившего за уничтожение энергетической инфраструктуры Украины

Кириенко хорошо ориентируется в сфере энергетики

сегодня, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко является главным идеологом уничтожения энергетической украинской инфраструктуры. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов . Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

Данилов назвал кремлевского чиновника, выступившего за уничтожение энергетической инфраструктуры Украины

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики", — написал Данилов.

Кроме этого, он отметил, что в Украине поименно знают, кто и за что в РФ должен ответить.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что пресс-секретарь Воздушных сил рассказал о новых иранских ракетах . Россия собирается разместить иранские ракеты на северной границе Украины – против них Украина на сегодняшний день не имеет надежной защиты. Об этом в эфире "Укринформа" заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, чтобы защититься от этих ракет, Украина будет использовать все возможные средства защиты, которые сегодня находятся на вооружении ВСУ. Игнат подчеркнул, что замысел россиян по размещению иранских ракет вблизи северной границы Украины вполне ясен. Таким образом, страна-агрессор может угрожать каждому региону Украины. По словам спикера Воздушных сил, Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, находящиеся на вооружении оккупанта.

Также "Комментарии" писали о том, что в Москве начали подготавливать бомбоубежища . В Москве активно начали организовывать устройство и подготовку бомбоубежищ. Telegram Baza сообщает, что в одном из районов Москвы готовят около 900 бомбоубежищ. Российские коммунальщики и рабочие создают спальные места, завозят биотуалеты, лекарства и запасы питьевой воды. Понятно, что все это делается в ускоренном темпе.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1587420767087693824
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!