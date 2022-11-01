Данилов назвал кремлевского чиновника, выступившего за уничтожение энергетической инфраструктуры Украины

Заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко является главным идеологом уничтожения энергетической украинской инфраструктуры. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов . Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики", — написал Данилов.

Кроме этого, он отметил, что в Украине поименно знают, кто и за что в РФ должен ответить.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что пресс-секретарь Воздушных сил рассказал о новых иранских ракетах . Россия собирается разместить иранские ракеты на северной границе Украины – против них Украина на сегодняшний день не имеет надежной защиты. Об этом в эфире "Укринформа" заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, чтобы защититься от этих ракет, Украина будет использовать все возможные средства защиты, которые сегодня находятся на вооружении ВСУ. Игнат подчеркнул, что замысел россиян по размещению иранских ракет вблизи северной границы Украины вполне ясен. Таким образом, страна-агрессор может угрожать каждому региону Украины. По словам спикера Воздушных сил, Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, находящиеся на вооружении оккупанта.

В Москве активно начали организовывать устройство и подготовку бомбоубежищ.

Telegram Baza сообщает, что в одном из районов Москвы готовят около 900 бомбоубежищ. Российские коммунальщики и рабочие создают спальные места, завозят биотуалеты, лекарства и запасы питьевой воды. Понятно, что все это делается в ускоренном темпе.

Также "Комментарии" писали о том, что в

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!