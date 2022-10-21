Данилов назвал главное последствие взрыва Россией Каховской ГЭС

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Кравцев Сергей
В случае подрыва плотины Каховской ГЭС возобновить подачу воды в Крым не получится в течение 5-7 лет. Как предает портал "Комментарии", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Укринформ".
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Алексей Данилов отметил, что что план действий на случай возможного подрыва Каховской дамбы будет рассмотрен на ближайшем заседании Ставки главнокомандующего.
По словам секретаря СНБО, с Каховской ГЭС Украина электроэнергию не получает уже довольно длительный промежуток времени.
Он подчеркнул, что Украина имеет точную информацию о том, что происходит на ГЭС и сейчас уже обсуждает не вопрос поставок электроэнергии, то, удастся ли избежать катастрофы вселенского масштаба.
Читайте также на портале "Комментарии" — советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россияне, теснимые ВСУ на Херсонщине, вероятно, готовятся взорвать дамбу Каховской ГЭС. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все мировые лидеры должны дать России понять, что теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения. По его мнению, мир должен реагировать превентивно. Насколько велика вероятность такого подрыва? О чем говорят события, которые развиваются сейчас на юге Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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