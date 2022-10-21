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Данилов назвал главное последствие взрыва Россией Каховской ГЭС

Вопрос возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС рассматрят на заседании Ставки

сегодня, 13:57 comments1146
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Автор:

Кравцев Сергей

В случае подрыва плотины Каховской ГЭС возобновить подачу воды в Крым не получится в течение 5-7 лет. Как предает портал "Комментарии", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Укринформ".

Данилов назвал главное последствие взрыва Россией Каховской ГЭС

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, что что план действий на случай возможного подрыва Каховской дамбы будет рассмотрен на ближайшем заседании Ставки главнокомандующего.

По словам секретаря СНБО, с Каховской ГЭС Украина электроэнергию не получает уже довольно длительный промежуток времени. 

"Они там имеют своих представителей. Также как и на Запорожской станции (ЗАЭС – Ред.). Честно, если не дай Бог, они это сделают, тогда вопрос Крыма для них никогда не стоял и не стоит", — подчеркнул Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что Украина имеет точную информацию о том, что происходит на ГЭС и сейчас уже обсуждает не вопрос поставок электроэнергии, то, удастся ли избежать катастрофы вселенского масштаба.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россияне, теснимые ВСУ на Херсонщине, вероятно, готовятся взорвать дамбу Каховской ГЭС. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все мировые лидеры должны дать России понять, что теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения. По его мнению, мир должен реагировать превентивно. Насколько велика вероятность такого подрыва? О чем говорят события, которые развиваются сейчас на юге Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3597974-vopros-vozmoznogo-podryva-damby-kahovskoj-ges-rassmatrat-na-zasedanii-stavki-danilov.html
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