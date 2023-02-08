Данилов назвал два направления, откуда Россия может начать новое наступление

Несмотря на то, что россияне активно перебрасывают резервы и технику в Луганскую и Запорожскую области, главный удар может быть нанесен по Харьковской или Запорожской областях. И именно с этих регионов россияне попробуют начать свое наступление. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Reuters" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты", — заявил секретарь СНБО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, успешность нового российского наступления напрямую будет зависеть от того, как украинские защитники сумеют остановить врага и отбить его атаки.

Алексей Данилов объясняет попытки россиян снова массированно наступать с приближением годовщины полномасштабного вторжения. Кремлю нужно отчитаться о своих "победах" в Украине. Без захвата новых территорий и серьезного продвижения вглубь Украины это сделать будет проблематично.

Секретарь СНБО напомнил, что россияне очень любят символизм. Поэтому у них будет большое желание добыть большую победу после стратегического провала в войне.

Читайте также на портале "Комментарии" — новое большое наступление России под вопросом: в Институте изучения войны назвали главную причину.

Также издание "Комментарии" сообщало — большое наступление: готова ли Россия идти ва-банк – почему снова заговорили о переговорах. Эксперты детально разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью нашему порталу.



