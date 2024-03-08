Данилов дал обещание оккупантам: Будет уничтожено все, что движется

Алексей Данилов в первую очередь обратил внимание на то, что в последнее время российские захватчики начали терять свои самолеты, которых успешно "приземляют" Силы обороны. При этом Данилов пообещал, что все вражеские самолеты обязательно будут "посажены" в украинскую землю.

Алексей Данилов

"Мы землю не отдаем, а только в нее закапываем",

– добавил Данилов.

Также он пообещал, что Силы обороны закопают в украинскую землю всех захватчиков.

При этом секретарь СНБО добавил, что тот самолетопад, за которым в последнее время наблюдали украинцы и радовались ему, стал возможным благодаря партнерам Украины. Однако детали этого удачного партнерства он отказался разглашать.

Кроме того, Данилов пообещал, что Силы обороны будут продолжать уничтожать окупантов и на воде. По его словам, перед ВСУ очень простая задача, суть которой в том, что "ни одна железяка", плавающая под флагом страны-агрессора в Черном и Азовском морях, не должна существовать.

"Мы будем уничтожать все, что будет двигаться в пределах наших территориальных вод",

– сказал секретарь СНБО.

При этом он заверил, что российскому диктатору Владимиру Путину следует ожидать сюрпризов, и добавил, что для украинцев они будут, безусловно, приятными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время украинские военные "приземлили" более десятка вражеских самолетов. Теперь россияне уже не так нагло летают по территории Украины, как раньше. Тем более что после приземления самолетов у россиян есть проблемы с квалифицированными летчиками.

Вместе с тем, по данным американских аналитиков , российские самолеты все еще продолжают наносить большое количество авиаударов по территории Украины.