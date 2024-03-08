Данилов дал обещание оккупантам: Будет уничтожено все, что движется

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Ткачик Олеся
Алексей Данилов в первую очередь обратил внимание на то, что в последнее время российские захватчики начали терять свои самолеты, которых успешно "приземляют" Силы обороны. При этом Данилов пообещал, что все вражеские самолеты обязательно будут "посажены" в украинскую землю.
Алексей Данилов
Также он пообещал, что Силы обороны закопают в украинскую землю всех захватчиков.
При этом секретарь СНБО добавил, что тот самолетопад, за которым в последнее время наблюдали украинцы и радовались ему, стал возможным благодаря партнерам Украины. Однако детали этого удачного партнерства он отказался разглашать.
Кроме того, Данилов пообещал, что Силы обороны будут продолжать уничтожать окупантов и на воде. По его словам, перед ВСУ очень простая задача, суть которой в том, что "ни одна железяка", плавающая под флагом страны-агрессора в Черном и Азовском морях, не должна существовать.
При этом он заверил, что российскому диктатору Владимиру Путину следует ожидать сюрпризов, и добавил, что для украинцев они будут, безусловно, приятными.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время украинские военные "приземлили" более десятка вражеских самолетов. Теперь россияне уже не так нагло летают по территории Украины, как раньше. Тем более что после приземления самолетов у россиян есть проблемы с квалифицированными летчиками.
Вместе с тем, по данным американских аналитиков , российские самолеты все еще продолжают наносить большое количество авиаударов по территории Украины.
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