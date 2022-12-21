Данилов анонсировал еще больше "бавовны" на территории РФ

Российскому режиму стоит как можно быстрее пересмотреть свое отношение к цивилизованному миру. Если этого не произойдет, то взрывы, чрезвычайные ситуации – станут обыденной вещью для россиян, все это в будет возрастать. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать и он будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь странного нет, Россия есть Россия", – сказал Данилов.

Он отметил, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, россиянам нужно научиться вежливо себя вести, нужно пересмотреть свое отношение к другим государствам и тогда сразу все наладится.

По словам Алексея Данилова, сегодня россияне даже не догадываются с чем им придется столкнуться, какие взрывы пережить, если они не пересмотреть свое отношение.

Данилов также порекомендовал стране-агрессору пересмотреть свою политику и перестать начинать войны.

"Если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, а еще и во многих городах, и как говорится, мало им не будет точно", — подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, что мешает Путину принять точное решение о новом наступлении на Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало — итоги встречи Путина и Лукашенко: каковым может быть дальнейшее участие Беларуси в войне.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!