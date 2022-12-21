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Данилов анонсировал еще больше "бавовны" на территории РФ

Алексе Данилов заявил, что, пока Россия не научиться вести себя вежливо, взрывов на ее территории не станет меньше

сегодня, 08:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Российскому режиму стоит как можно быстрее пересмотреть свое отношение к цивилизованному миру. Если этого не произойдет, то взрывы, чрезвычайные ситуации – станут обыденной вещью для россиян, все это в будет возрастать. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов анонсировал еще больше "бавовны" на территории РФ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать и он будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь странного нет, Россия есть Россия", – сказал Данилов.

Он отметил, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, россиянам нужно научиться вежливо себя вести, нужно пересмотреть свое отношение к другим государствам и тогда сразу все наладится.

По словам Алексея Данилова, сегодня россияне даже не догадываются с чем им придется столкнуться, какие взрывы пережить, если они не пересмотреть свое отношение.                                                                                                            

Данилов также порекомендовал стране-агрессору пересмотреть свою политику и перестать начинать войны.

"Если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, а еще и во многих городах, и как говорится, мало им не будет точно", — подчеркнул секретарь СНБО.

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