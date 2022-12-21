Данилов анонсировал еще больше "бавовны" на территории РФ

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Кравцев Сергей
Российскому режиму стоит как можно быстрее пересмотреть свое отношение к цивилизованному миру. Если этого не произойдет, то взрывы, чрезвычайные ситуации – станут обыденной вещью для россиян, все это в будет возрастать. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Он отметил, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, россиянам нужно научиться вежливо себя вести, нужно пересмотреть свое отношение к другим государствам и тогда сразу все наладится.
По словам Алексея Данилова, сегодня россияне даже не догадываются с чем им придется столкнуться, какие взрывы пережить, если они не пересмотреть свое отношение.
Данилов также порекомендовал стране-агрессору пересмотреть свою политику и перестать начинать войны.
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