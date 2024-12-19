Дальше обещаний дело не пошло: кто срывает поставку Украине обещанных F-16

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Кравцев Сергей
Бельгия не сможет поставить Киеву до конца 2024 года ранее обещанные F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание Le Soir.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
В СМИ отмечают, среди причин называются отсутствие запчастей и подготовленных украинских пилотов, а также задержки поставок F-35 на замену в саму Бельгию. Поэтому обещание, данное бельгийским правительством президенту Зеленскому во время его визита в Брюссель, не удастся выполнить.
По словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, которая в прошлую пятницу во время поездки в Польшу представила итоги планирования операций бельгийской армии к 2025 году, первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не сможет состояться в этом году, как было объявлено ранее.
В мае Бельгия подписала с Украиной двустороннее соглашение в области безопасности. Один из его пунктов предусматривал поставку примерно тридцати F-16 до 2028 года в рамках коалиции, созданной совместно с Данией и Нидерландами.
Читайте также на портале "Комментарии" — утверждение советника президента США Джейка Салливана о нехватке в составе ВСУ пилотов, которые могли бы выполнять задачи на истребителях F-16, является "торможением процесса" передачи Украине самолетов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
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