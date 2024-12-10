Действительно ли США начинают задерживать передачу Украине F-16: что происходит

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Кравцев Сергей
Утверждение советника президента США Джейка Салливана о нехватке в составе ВСУ пилотов, которые могли бы выполнять задачи на истребителях F-16, является "торможением процесса" передачи Украине самолетов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
По его словам, пилотов для F-16 можно готовить по нескольким направлениям.
По его словам, есть такой мировой опыт – приглашать в службу опытных иностранных пилотов, которым для полноценной службы хватило бы непродолжительной подготовки. Как отметил Романенко, в Украине действует Интернациональный легион, представители которого воюют на суше. По аналогичному "сценарию" могли бы нести службу иностранцы в воздухе.
По мнению Романенко, Украине нужно больше заниматься этим направлением, в частности приглашать на службу иностранных пилотов.
Еще одно направление – украинские пилоты, имеющие соответствующий опыт полетов на отечественной военной авиации. Такие специалисты, как подчеркнул эксперт, скорее переучиваются.
Он подчеркнул, что все обещанные F-16 партнеры, если имеют желание, могли бы передать Украине за неделю-месяц, но процесс "искусственно тормозится".
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