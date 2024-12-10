Действительно ли США начинают задерживать передачу Украине F-16: что происходит

Утверждение советника президента США Джейка Салливана о нехватке в составе ВСУ пилотов, которые могли бы выполнять задачи на истребителях F-16, является "торможением процесса" передачи Украине самолетов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Я это оцениваю, как попытки Салливана за три года политики, которую он проводил в контролируемой эскалации, с уходом в историю иметь достойное лицо, но с лицом здесь плохо. Потому что видим, что контролируемая эскалация привела к привлечению четвертого ядерного государства, Северной Кореи , в эту войну. Но есть результаты, которые есть на фронтах — потому что несвоевременно, с торможением поставлялось вооружение, техника и боеприпасы", — отметил эксперт.

По его словам, пилотов для F-16 можно готовить по нескольким направлениям.

"Первый, который мы поднимали в начале войны – набирать пилотов по миру, в том числе американцы могли бы нам в этом помочь", — подчеркнул Романенко.

По его словам, есть такой мировой опыт – приглашать в службу опытных иностранных пилотов, которым для полноценной службы хватило бы непродолжительной подготовки. Как отметил Романенко, в Украине действует Интернациональный легион, представители которого воюют на суше. По аналогичному "сценарию" могли бы нести службу иностранцы в воздухе.

По мнению Романенко, Украине нужно больше заниматься этим направлением, в частности приглашать на службу иностранных пилотов.

Еще одно направление – украинские пилоты, имеющие соответствующий опыт полетов на отечественной военной авиации. Такие специалисты, как подчеркнул эксперт, скорее переучиваются.

"Но могу напомнить господину Салливану, как они нас ставили в очередь — просили подготовить 12, они готовят тысячу и говорят, что просто "никак". Но на самом деле мы помним, как тормозились процессы... Так им там бумаги на разрешения не хватает, так еще...", — считает Романенко.

Он подчеркнул, что все обещанные F-16 партнеры, если имеют желание, могли бы передать Украине за неделю-месяц, но процесс "искусственно тормозится".

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