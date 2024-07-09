Дальше может быть ядерный удар: в Верховной Раде встревожили прогнозом

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Ткачик Олеся
После кровавого удара по Украине 8 июля, следующие шаги кремлевского диктатора Владимира Путина будут напрямую зависеть от реакции Запада, считает народный депутат Владимир Арьев .
Ядерное оружие РФ
По его словам, в первую очередь речь идет о ключевых членах НАТО, а именно от того, решатся ли они дать решительный ответ Путину, предоставив Украине все необходимое оружие и наконец введя против России по-настоящему адские санкции.
По его мнению, для решительного шага западным политикам придется пожертвовать своими интересами и популярностью, однако результатом станет спокойная жизнь после разрушения возрожденной (в том числе на европейские деньги) империи зла. Впрочем, добавил политик, нерешительность приведет к значительно большим жертвам и не только в Украине, ведь целью Путина, как и его союзников-диктаторов, является конец Европы и нивелирование Америки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля Россия нанесла кровавый удар по Украине. Тогда в Верховной Раде спрогнозировали, что дальше может быть еще хуже , ведь таким образом Путин хочет заставить украинцев умолять у него о мире на любых условиях.
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Ігор
сегодня, 11:48
Нічого страшного. Аби не капітуляція і влада того кого ваш Порошенко приводить раз за разом.