Дальше может быть ядерный удар: в Верховной Раде встревожили прогнозом

После кровавого удара по Украине 8 июля, следующие шаги кремлевского диктатора Владимира Путина будут напрямую зависеть от реакции Запада, считает народный депутат Владимир Арьев .

Ядерное оружие РФ

По его словам, в первую очередь речь идет о ключевых членах НАТО, а именно от того, решатся ли они дать решительный ответ Путину, предоставив Украине все необходимое оружие и наконец введя против России по-настоящему адские санкции.

"Если ответ будет решительным, то это может стать началом конца империи. Как это было с СССР. Если вялой и слабой, то это непременно развяжет варварам руки и какой-нибудь из последующих ударов может стать ядерным. Вчера Путин ясно показал, что для него нет предела зла", — заявил народный депутат.

По его мнению, для решительного шага западным политикам придется пожертвовать своими интересами и популярностью, однако результатом станет спокойная жизнь после разрушения возрожденной (в том числе на европейские деньги) империи зла. Впрочем, добавил политик, нерешительность приведет к значительно большим жертвам и не только в Украине, ведь целью Путина, как и его союзников-диктаторов, является конец Европы и нивелирование Америки.

"Мы все сейчас на развилке. Украина четко понимает по какому пути идти. Цивилизованный мир должен наконец-то определиться – его судьба также решается в эти дни. Варвары уничтожили Рим, который с разманёнными и развращенными элитами не смог противостоять грубой разрушительной силе", — подчеркнул народный избранник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля Россия нанесла кровавый удар по Украине. Тогда в Верховной Раде спрогнозировали, что дальше может быть еще хуже , ведь таким образом Путин хочет заставить украинцев умолять у него о мире на любых условиях.



