"Дальний" союзник Украины предоставил танки Abrams: их будет больше, чем поступило от США

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой сообщил о новом пакете помощи для Украины на 245 млн. австралийских долларов, который будет включать 49 американских танков Abrams. Таким образом, Австралия передаст больше танков Abrams среди союзников Украины. До этого Украина получила 31 танк Abrams от США.



Танк Abrams. Фото: U.S. Army / Patrick Albright

Украина получит 49 танков M1A1 Abrams от Австралии. Эти танки выведены из эксплуатации и заменяются новыми моделями M1A2 SEPv3, которые Австралия заказала у США два года назад в количестве 75 единиц. Австралия имеет 59 единиц M1A1 Abrams, приобретенных в 2006 году из состава американской армии. Передача 49 из них, вероятно, связана с тем, что остальные танки переоборудованы в инженерные машины.

Точные сроки передачи австралийских Abrams пока неизвестны, они могут зависеть от нескольких факторов, среди которых необходимость ремонта и восстановления. Однако есть положительные новости: в конце июля австралийские войска окончательно вывели из строя все танки M1A1 Abrams. Это означает, что их не придется задерживать до получения новых M1A2 SEPv3 из США, что может ускорить их появление в Украине.



Переданные Австралией Abrams не оснащены броней из обедненного урана, запрещенной для экспорта из США. Таким образом, ее дополнительного не нужно снимать. Кроме того, танки остаются высокотехнологичными и способными выполнять боевые задания. В австралийских версиях M1A1 SA обновлены прицельные системы, в частности тепловизионный прицел пулеметного боевого модуля, исполняющий роль командирской панорамы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия попыталась "наказать" австралийских политиков за поддержку Украины.



Также "Комментарии" писали о том, сколько танков Abrams потеряла Украину на войне.