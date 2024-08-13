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Дали – забрали: россияне оставили жителей оккупации без помощи

Помощь экстренно перенаправляется в Курскую область

13 августа 2024, 22:23
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Марьян Ощановский

Российские захватчики массово переправляют гуманитарные грузы, предусмотренные для временно оккупированных территорий, в Курскую область.

Дали – забрали: россияне оставили жителей оккупации без помощи

Враг забрал помощь у жителей оккупации. Фото из открытых источников

Как пишет Центр национального сопротивления, не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом, а потому гуманитарная помощь на временно оккупированных территориях имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время, потребности этнических россиян имеют большую приоритетность, поскольку в Кремле прекрасно понимают, что оккупированные территории – не Россия.

Следовательно, отметили в Центре сопротивления, все гуманитарные грузы были перенаправлены на Курщину. Соответствующее решение Кремль объясняет якобы инициативой населения оккупированных территорий, а местным жителям отказывают в выдаче помощи. Зато их кормят обещаниями.

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупации сообщать о коллаборантах и помогать ВСУ освобождать захваченные регионы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по оценке немецкого эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, Украина значительно продвинулась в своем наступлении на Коренево и уже контролирует первый российский город Суджу. По информации украинской стороны, за последние дни было взято под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% от всей территории региона. 12 августа ВСУ впервые опубликовали видеозаписи, подтверждающие захват Суджи, города с населением около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что город выглядит безлюдным, серьезных разрушений на видео не видно, что свидетельствует о скором захвате без продолжительных боев.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-perepravlyayut-gumanitarni-vantazhi-z-tot-na-kurshhynu/
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