logo

BTC/USD

105773.13

ETH/USD

2549.96

LTC/USD

97.33

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цуцванг для Украины: какую ловушку подготовили Путин и Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Цуцванг для Украины: какую ловушку подготовили Путин и Трамп

Без дополнительных санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине сложно будет выстоять

сегодня, 09:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ничего позитивного для Украины из заявлений президента США Дональда Трампа по итогам разговора с российским диктатором Владимиром Путиным нет. Есть только тупик, к которому пришла ситуация. И есть ряд опасных моментов для Украины. Такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Цуцванг для Украины: какую ловушку подготовили Путин и Трамп

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Политолог обращает внимание на тезис Трампа о том, что он готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в случае, если не будет достигнут прогресс. А также акцентировал на важности прямых переговоров Киева и Москвы. Максим Яли считает, что это очень опасно, ведь переговоры один на один без посредничества США ни к чему хорошему не приведут. Потому как Путин будет настаивать на неприемлемых для Украины условиях, уже озвученных в Стамбуле.

"А без дополнительных санкций и увеличения военной помощи Украине ни на какие компромиссы Путин не пойдёт", – подчеркнул Максим Яли.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине продолжается активное обсуждение телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским Владимиром Путиным, ключевой темой которого стала война в Украине. Действительно ли результаты этого разговора являются маленькой победой Путина, который снова выиграл время, а значит война будет продолжаться, и Россия минует адские санкции США? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия не соглашается на прекращение огня перед переговорами о мире для продвижения на поле боя и получения уступок со стороны Украины и Запада. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/maksym.yali
Теги:

Новости

Все новости