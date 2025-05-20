Цуцванг для Украины: какую ловушку подготовили Путин и Трамп

Ничего позитивного для Украины из заявлений президента США Дональда Трампа по итогам разговора с российским диктатором Владимиром Путиным нет. Есть только тупик, к которому пришла ситуация. И есть ряд опасных моментов для Украины. Такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Политолог обращает внимание на тезис Трампа о том, что он готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в случае, если не будет достигнут прогресс. А также акцентировал на важности прямых переговоров Киева и Москвы. Максим Яли считает, что это очень опасно, ведь переговоры один на один без посредничества США ни к чему хорошему не приведут. Потому как Путин будет настаивать на неприемлемых для Украины условиях, уже озвученных в Стамбуле.

"А без дополнительных санкций и увеличения военной помощи Украине ни на какие компромиссы Путин не пойдёт", – подчеркнул Максим Яли.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Россия не соглашается на прекращение огня перед переговорами о мире для продвижения на поле боя и получения уступок со стороны Украины и Запада. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).



