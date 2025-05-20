logo

BTC/USD

105773.13

ETH/USD

2549.96

LTC/USD

97.33

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему РФ не соглашается на прекращение огня: что происходит в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему РФ не соглашается на прекращение огня: что происходит в войне

Эксперты ISW проанализировали, как Россия использует переговоры для продвижения на поле боя

сегодня, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия не соглашается на прекращение огня перед переговорами о мире для продвижения на поле боя и получения уступок со стороны Украины и Запада. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Почему РФ не соглашается на прекращение огня: что происходит в войне

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россия должна согласиться с тем, что переговоры о прекращении огня должны предшествовать переговорам о мирном урегулировании", – отмечают эксперты.

В ISW обращают внимание, что Соединенные Штаты, Украина и Европа неоднократно призывали к установлению режима прекращения огня, чтобы разрешить продолжение дипломатических переговоров по прекращению войны России в Украине.

Эксперты отмечают, что Россия целенаправленно исключает эту последовательность событий как часть усилий, направленных на то, чтобы содержать любые переговоры о прекращении огня для дополнительных уступок Украины и Запада.

"ISW продолжает оценивать, что Россия стремится затягивать мирные переговоры, чтобы продолжать продвижение в поле боя", – говорится в отчете.

Специалисты считают, что переговоры о мире перед установлением прекращения огня позволят Кремлю продолжать продвижение в Украине, что Россия, вероятно, попытается использовать в украинско-российских переговорах для получения дальнейших уступок.

"Любое будущее прекращение огня потребует от России и Украины участия в отдельных переговорах для согласования необходимых надежных механизмов мониторинга, а смешивание переговоров о прекращении огня с переговорами о мирном урегулировании, вероятно, задержит внедрение прекращения огня", – констатировали эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин согласится на заморозку, но не надолго: в каком году снова вспыхнет война.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-19-2025
Теги:

Новости

Все новости