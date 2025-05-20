Почему РФ не соглашается на прекращение огня: что происходит в войне

Россия не соглашается на прекращение огня перед переговорами о мире для продвижения на поле боя и получения уступок со стороны Украины и Запада. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россия должна согласиться с тем, что переговоры о прекращении огня должны предшествовать переговорам о мирном урегулировании", – отмечают эксперты.

В ISW обращают внимание, что Соединенные Штаты, Украина и Европа неоднократно призывали к установлению режима прекращения огня, чтобы разрешить продолжение дипломатических переговоров по прекращению войны России в Украине.

Эксперты отмечают, что Россия целенаправленно исключает эту последовательность событий как часть усилий, направленных на то, чтобы содержать любые переговоры о прекращении огня для дополнительных уступок Украины и Запада.

"ISW продолжает оценивать, что Россия стремится затягивать мирные переговоры, чтобы продолжать продвижение в поле боя", – говорится в отчете.

Специалисты считают, что переговоры о мире перед установлением прекращения огня позволят Кремлю продолжать продвижение в Украине, что Россия, вероятно, попытается использовать в украинско-российских переговорах для получения дальнейших уступок.

"Любое будущее прекращение огня потребует от России и Украины участия в отдельных переговорах для согласования необходимых надежных механизмов мониторинга, а смешивание переговоров о прекращении огня с переговорами о мирном урегулировании, вероятно, задержит внедрение прекращения огня", – констатировали эксперты.

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