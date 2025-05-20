Почему РФ не соглашается на прекращение огня: что происходит в войне

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Кравцев Сергей
Россия не соглашается на прекращение огня перед переговорами о мире для продвижения на поле боя и получения уступок со стороны Украины и Запада. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
В ISW обращают внимание, что Соединенные Штаты, Украина и Европа неоднократно призывали к установлению режима прекращения огня, чтобы разрешить продолжение дипломатических переговоров по прекращению войны России в Украине.
Эксперты отмечают, что Россия целенаправленно исключает эту последовательность событий как часть усилий, направленных на то, чтобы содержать любые переговоры о прекращении огня для дополнительных уступок Украины и Запада.
Специалисты считают, что переговоры о мире перед установлением прекращения огня позволят Кремлю продолжать продвижение в Украине, что Россия, вероятно, попытается использовать в украинско-российских переговорах для получения дальнейших уступок.
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