Путин согласится на заморозку, но не надолго: в каком году снова вспыхнет война

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что Трамп с Путиным говорили около двух часов, содержание их брифингов практически противоположно. Там, где Трамп пафосно заявляет, что "немедленно начнутся переговоры по прекращению огня", Путин говорит о "возможном прекращении огня на определенный срок" когда-то потом по результатам договоренностей – а это точно не о перемирии, даже коротком. При этом оба усердно игнорируют очевидное несоответствие заявлений визави. Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его мнению, затягиванием Путин, вероятно, рассчитывает, что к осени Трампа эта тема окончательно надоест, в Украине ухудшится внутренняя ситуация и с европейской поддержкой станет хуже, потому что у ЕС будут какие-то осложнения. Но на что бы ни рассчитывал Путин по Европе, по факту это объективная реальность: очень многое зависит от того, насколько Европа готова самостоятельно, без Америки включаться в противостояние с Россией. Это стало более актуальным на обещания Трампа приехать в Россию "по завершении кризиса".
Подытоживая политолог подчеркнул, что в 2027 или гора 2029 года война, вероятнее всего, будет возобновлена — если война вообще будет прекращаться на время. И в этот момент Украина должна встретить максимально подготовленной к продолжению войны, как и Европа.
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