Теперь не стоит мечтать о скором завершении войны: почему Трамп вырал Путина, а не Украину

В Украине продолжается активное обсуждение телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским Владимиром Путиным, ключевой темой которого стала война в Украине. Действительно ли результаты этого разговора являются маленькой победой Путина, который снова выиграл время, а значит война будет продолжаться и Россия минует адские санкции США? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Стратегия Путина очевидна – использовать якобы "мирные переговоры" как камуфляж для продолжения войны

Известный украинский политолог Владимир Фесенко говорит, что ключевые выводы на данный момент состоят в том, что Владимир Путин вновь успешно навешал переговорную лапшу на уши Трампа. Президент США снова верит в желание Путина завершить войну в Украине. Или делает вид, что верит, чтобы уехать с темы прямого участия США в переговорах. Чтобы к нему было меньше вопросов на этот счет.

"Стратегия Путина очевидна – использовать якобы "мирные переговоры" как камуфляж для продолжения и усиления войны против Украины, и усиливать военные действия для давления на переговорный процесс. По данным российских источников, россияне также задавали вопрос, чтобы на время переговоров Штаты не вводили санкции против РФ", – прокомментировал эксперт.

Он отмечает, что пока очевидно только одно – должны быть какие-то мирные переговоры. Где, когда, в каком формате и с какой повесткой дня – все это еще нужно выяснять и согласовывать.

"Многие в Украине предлагают выйти из этого бесперспективного переговорного процесса. Но надо понимать, что это как раз то, к чему стремится Путин, и это может снова испортить наши отношения с США. В условиях обострения и военной и дипломатической ситуации это очевидно не в наших интересах. Нам нужно совмещать гибкую переговорную тактику с принципиальностью в защите наших интересов. Также нужно и дальше поддерживать общую переговорную позицию с нашими европейскими партнерами. И не стоит мечтать о скором завершении войны", – подытожил эксперт.

Трампу нужен пути для самоутверждения и для противостояния с Китаем

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан обратил внимание, что во время разговора Путина с Трампом о немедленном и безусловном перемирии речь не шла. Также о переговорах с участием США и европейцев в качестве посредников не говорили. И о последствиях затягивания с прекращением огня и о недопустимости обстрела территории Украины дронами и ракетами и умышленного убийства гражданских также речи не было. Не было никакого упоминания об ответственности за многочисленные военные преступления.

"А о чем тогда говорили? Первый. Путин поздравил Трампа с рождением 11 внука. Второе. Военный преступник №1 признался, что ему больше нравится Мелания, жена Трампа, чем сам Трамп. Третье. Договорились об обмене заключенными между Россией и США в формате 9 на 9. Четвертый. Решили, что полномасштабная торговля возобновится сразу после окончания войны. Пятый. Кремль будет способствовать заключению ядерного соглашения с Ираном. У меня возникает только один вопрос. Что это было? Похоже, что Трамп вчера начал полноценную легитимизацию путина. И теперь он будет давить не на Россию, а на Украину, чтобы она как можно быстрее капитулировала, чтобы не мешать "золотой эре" в отношениях США с Россией, и на европейцев, чтобы они способствовали этой капитуляции", – отметил эксперт.

Вадим Трюхан замечает, кто скажет – и завтра Трамп забудет о своих вчерашних заявлениях и хлопнет по столу, требуя от России многого. Однако, отмечает дипломат с многолетним опытом, он не верит в ход событий. А верит в то, что Трампу нужен пути для самоутверждения и для противостояния с Китаем.

"И ему безразлично, что русские его водят за нос. И ему плевать на украинцев. Как кстати и на европейцев, вместе взятых, с Орбанами и Фицо в куче. Думаю, период правления Трампа запомнится как период деградации США на международной арене. И это еще начало", – отметил эксперт.

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