ЦПД опроверг главный фейк россиян о войне против Украины: они его разгоняют последние дни

Украинцев предупредили о распространении фейковой информации о массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Как передает портал "Комментарии", в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram опровергли эти слухи.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Отмечается, что в сети распространяется информация о якобы массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Однако в ВСУ опровергли эти слухи и сообщили, что ситуация остается под контролем.

По данным группировки войск "Курск", массового прорыва границы между населенными пунктами Новенькое и Журавка пока не зафиксировано.

Враг действует небольшими группами по несколько человек, пытаясь закрепиться на украинской территории и расширить зону боевых действий.

"Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы. Доверяйте только верифицированным источникам информации", — отметили в ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — DeepState продолжает сообщать о критической ситуации на границе Сумской области. В частности, у россиян между селами Журавка и Новенькое есть определенные успехи, сообщают аналитики. Враг имеет преимущество в БПЛА, как разведывательных, так и ударных, в частности, FPV-дронов, часто используемых для огневого контроля всего, что движется в или из Курщины. Почему сейчас ситуация настолько обострилась? В чем наибольшая опасность? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – утром субботы, 8 марта, около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают журналист Юрий Бутусов и УП со ссылкой на информированный военный источник из подразделения, действующего на Курщине.



