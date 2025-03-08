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Действительно ли войска Путина прорвались в Суджу: что на самом деле происходит

В СМИ появилась информация, что около сотни россиян прошли по газопроводу к позициям ВСУ в районе Суджи

сегодня, 14:21
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Кравцев Сергей

Утром субботы, 8 марта, около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают журналист Юрий Бутусов и УП со ссылкой на информированный военный источник из подразделения, действующего на Курщине.

Действительно ли войска Путина прорвались в Суджу: что на самом деле происходит

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Противник использовал газопровод, вышел в районе N, примерно до 100 человек. Это не было неожиданностью, поскольку было известно об этой акции. Но акцент несколько дней назад был смещен в сторону Куриловки (прорыв под Суджей несколько дней назад – ред.)", — рассказал источник издания.

В публикации говорится, что россияне несколько дней готовились к этой операции и прочищали КАБами зону, из которой будут выходить.

Собеседник отметил, что в условиях ограниченной логистики взорвать эту трубу было невозможно. Вероятно, речь идет о подземных трубах газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

Нет информации о том, что в дальнейшем произошло с российскими военными, которые прошли по газопроводу, а также, удалось ли им дойти до самой Суджи.

В то же время полковник ВСУ "Штирлиц" у себя в Телеграмм написал, что ВСУ уничтожили большую группу россиян, которые по газопроводу пытались незаметно зайти в Суджу. 

"Штирлиц" сообщает, что наши воины дождались выхода противника из туннеля и его скопления, после этого выход из трубы был завален, исключив эвакуацию врага. Уничтожено около 80% личного состава вражеской группы.

Читайте также на портале "Комментарии" — десять тысяч украинских защитников оказались под угрозой окружения после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижения на критически важную линию снабжения с двух направлений в Курской области РФ. Об этом пишет "The Telegraph".




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