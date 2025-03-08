Десять тысяч украинских защитников оказались под угрозой окружения после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижения на критически важную линию снабжения с двух направлений в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

В материале говорится, что российские силы усилил давление на кллючевой населенный пункт Судже, который контролировали ВСУ.

Суджа расположена в Курской области, часть которой Украина контролировала прошлым летом после неожиданного наступления, что дало ей рычаг в возможных переговорах о прекращении войны.

Сообщается, что значительное количество северокорейских военных участвует в этом наступлении, пытаясь отрезать украинские силы, используя беспилотники для нарушения логистических цепей и снабжения Киева.

Младший сержант, который общался с The Telegraph, отметил, что Украина рассматривает возможность отступления из Курска, чтобы избежать потерь.

"Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реальный", – отметил военный.

Карта украинского проекта Deepstate демонстрирует, что почти три четверти украинских сил на территории России находятся в состоянии почти полного окружения и рискуют быть разделенными на две части.

Войска, оставшиеся вблизи границы, имеют связь с основными силами через узкий коридор длиной около километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

Единственная украинская дорога к Судже находится в зоне действия российских беспилотников, что значительно усложняет усилия по удержанию района и возможное отступление.

Глава Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские силы пытаются взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки Сумской области до Суджи.

На территории Курской области продолжают действовать элитные украинские подразделения, включая 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 115-ю механизированную бригаду и 8-й отдельный полк специального назначения.

Российские войска, по имеющейся информации, расширяют зону боевых действий до сел Новенький и Басовка, а также заняли Новую и Старую Сорочицы.

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