"Цирк продолжается": в ВСУ раскритиковали "танцы" вокруг законопроекта о мобилизации

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подверг резкой критике планы парламентариев добавить в проект закона об усилении мобилизационных мероприятий норму, которая предусматривает бронирование для лиц, которые официально трудоустроены и получают заработную плату в размере не менее 35 тысяч гривен.

В Украине хотят усилить мобилизацию. Фото из открытых источников

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о броне для отдельных категорий людей, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен. Вместо того чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке депутаты решили узаконить принцип, что война только для бедных", — возмутился офицер ВСУ.

По словам Максима Жорина, сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте, а из-за различных неадекватных законодательных инициатив и затягивания процесса принятия нового закона о мобилизации страна может столкнуться с катастрофической ситуацией.

Ранее портал "Комментарии" писал, что правительственный законопроект о мобилизации фактически позволит мобилизовать 18-летних юношей, несмотря на то, что призывной возраст сейчас составляет 27 лет и может быть уменьшен до 25 лет, рассказал адвокат Роман Симутин. Законопроектом предусмотрена обязательная базовая военная подготовка для мужчин в возрасте 18-25 лет. При этом указано, что они могут самостоятельно выбирать год прохождения такой подготовки, до тех пор, пока им не исполнится 24. В законопроекте в подпункте первом статьи 37 указано, что на военный учет ставят призывников в возрасте от 25 лет. Однако уже подпунктом №2 указано, что на учет ставятся военнообязанные, а это те призывники, которые уже прошли базовую общевойсковую подготовку.

