Цинизм зашкаливает: После удара по детской больнице Китай и Венгрия призвали Киев прекратить огонь

Атака России на больницу "Охматдет" ракетой Х-101 свидетельствует о том, что это было абсолютно продуманное действие, специально разработанное и одобренное субъектом Путиным, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

При этом он добавил, что эта атака в преддверии саммита НАТО является пощечиной Альянсу.

"РФ посылает всем неформальный сигнал примерно следующего содержания: "Даже откровенное убийство детей не заставит их (Альянс) принять все необходимые решения. И потому продолжаем атаковать...", — заявил Подоляк.

При этом Подоляк обратил внимание на то, что почти одновременно с умышленным ударом по детям в украинской столице из уст лидеров Венгрии и Китая прозвучало требование "о немедленном прекращении огня".

"Это требование не адресовано России. Она адресована только Западу и Украине. И его цель – создать ложное ощущение: агрессор имеет право убивать, потому что говорит о "мире", а жертва не должна обороняться и поэтому должна немедленно прекратить сопротивление, оставив территории и собственных граждан агрессору… Это выглядит крайне неестественно и абсолютно точно стимулирует Россию продолжать атаковать", — отметил Подоляк.

Кроме того, он добавил, что прямо сейчас страна, намеренно нанесшая массированный удар по украинским городам и детскому лечебному учреждению в Киеве, продолжает председательствовать в СБ ООН.

"Это абсолютно кощунственный сигнал всем нейтральным странам: правил нет, а прямое людоедство поощряется. Более того, нет должной реакции ООН, прямо указывающей на очевидное: если война не закончится тотальным поражением России, мир ждет ужасная короткая история кровавого хаоса, в котором жизнь не имеет ценности, а смерть – новый синоним слова "Россия", — добавил Подоляк.

Портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет". При этом есть мнение, что впереди украинцев ждут еще более страшные испытания.





