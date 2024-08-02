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Цинизм зашкаливает. Оккупанты придумали новый способ принудительной паспортизации

Оккупанты сделали обязательным медицинский осмотр

2 августа 2024, 21:58
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Марьян Ощановский

На временно оккупированных территориях россияне придумали новый способ паспортизировать население.

Цинизм зашкаливает. Оккупанты придумали новый способ принудительной паспортизации

Враг продолжает принудительную паспортизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в оккупированных регионах враг ввел выездную флюорографию в селах, которая является обязательной. Однако, отмечает Движение сопротивления, для получения медицинской услуги необходимо иметь российский страховой полис и паспорт РФ.

Таким образом, рассказали в Центре сопротивления, оккупанты фактически используют медицинские услуги для принудительной выдачи российских документов.

По данным Сопротивления, российские врачи, совершающие объезд, фиксируют списки лиц, получивших услугу и не пришедших. Нетрудно предположить, что со временем для тех, кто не сделал флюорографию, враг применит дополнительные ограничения.

Центр национального сопротивления добавил, что лица, причастные к принудительной паспортизации, совершают преступление против украинского народа и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированные территории Херсонской области прибыли гастролеры из России, которые должны повысить компетентность местных коллаборантов. По данным Центра национального сопротивления, для этого на оккупированной территории Херсона россияне создали так называемый "Центр развития компетенций Херсонской области". Сообщается, что в этом "центре" будут проходить обучение бывшие уборщики, работники низшего звена и все остальные, кто получил должности в фейковой администрации области. Коллаборанты должны пройти отдельный курс патриотизма, где им будут рассказывать нацистские теории Кремля о "величии российской цивилизации" и отвергать существование украинской нации.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-zaprovadyly-obov-yazkovu-flyuorografiyu-ale-za-umovy-nayavnosti-pasporta-rf/
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Обсуждения

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Человек

2 августа 2024, 21:18

Цинізм зашкалює - этописать такие статейки в стране-антиутопии, которая во всем переплюнула не только страну-оккупанта, но даже романы писателей-фантастов.


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