Циничная практика на оккупированных территориях: в Мариуполе в украинцев забирают имущество

На временно оккупированных территориях захватчики проводят свою преступную политику, в результате которой украинцы теряют свое имущество. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.



Фото Центра национального сопротивления

В Центре подчеркнули, что захватчики не останавливаются в своих желаниях забрать последнее в украинцев, которые не могут "оформить" свою недвижимость в соответствии с условиями, установленными Москвой. Поэтому оккупанты регулярно признают "безхозными" помещения, которые они считают нужным забрать.

“На этот раз на сайтах оккупационной администрации Мариуполя появился перечень 450 помещений, которые в ближайшее время будут "национализированы". Примечательно, что в списке фигурируют не только жилые квартиры или дома, но и объекты частного бизнеса”, — говорится в сообщении Центра.

Захватчики, как сообщают в Центре, получили возможность законно отобрать жилье даже у тех жителей временно оккупированных территорий Украины, которые остались на месте и оформили право собственности на свою недвижимость по кремлевскому законодательству. Чтобы забрать нужную недвижимость, оккупанты признают такую собственность аварийной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты на временно захваченных территориях продолжают нарушать права граждан, оставляя их без доступа к медицинским услугам. Такая ситуация сложилась во временно оккупированной Макеевке.

Местные жители не могут получить медицинскую помощь в центре первичной медико-санитарной помощи № 1. Это фактически единственный центр, оставшийся для обслуживания гражданских.

Узнать подробнее о ситуации на оккупированных территориях можно по ссылке.



