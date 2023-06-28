Циническое заявление российского депутата об атаке по Краматорску

Депутат Госдумы Евгений Попов. Фото: Sky News

Российский депутат и пропагандист Евгений Попов заявил, что Москва "не атакует гражданскую инфраструктуру". Эти слова прозвучали как ответ на вопрос удара российских войск по пиццерии в Краматорске. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

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Россия 27 июня атаковала ракетным ударом Краматорск. Ракета попала в здание местного заведения питания и повлекла его разрушение. Российский депутат выступил с заявлением на британском телевидении по поводу удара по гражданскому объекту в Краматорске.

"У меня недостаточно информации об этом случае, но российская армия не атакует гражданскую инфраструктуру, а российская ракета атаковала часть военной инфраструктуры в Краматорске", – сказал Евгений Попов.

Россиянин несколько раз повторил, что армия РФ не атакует гражданские объекты. Сторонник Путина утверждает, что у СМИ и Запада недостаточно независимой информации, чтобы обвинять Россию в ударах гражданским объектам.

"Мы можем сказать, что украинские власти лгут нам 24/7 и, конечно, всю информацию, которую они имеют, пытаются использовать против России", – повторяет нарративы российской пропаганды Попов.

Напомним, что после российского удара ракетой С-300 по Краматорску ракета попала в популярную пиццерию, где находились гражданские граждане. В результате очередной российской агрессии погибли 9 человек и еще 60 были ранены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России придумали новый повод, чтобы продолжать войну в Украине.

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