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Циническое заявление российского депутата об атаке по Краматорску

Депутат Госдумы РФ Евгений Попов выступил на британском телевидении, чтобы рассказать о ситуации с ударом по Краматорску.

сегодня, 10:52 comments2098
Автор:
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Slava Kot
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Циническое заявление российского депутата об атаке по Краматорску

Депутат Госдумы Евгений Попов. Фото: Sky News

Российский депутат и пропагандист Евгений Попов заявил, что Москва "не атакует гражданскую инфраструктуру". Эти слова прозвучали как ответ на вопрос удара российских войск по пиццерии в Краматорске. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.


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Россия 27 июня атаковала ракетным ударом Краматорск. Ракета попала в здание местного заведения питания и повлекла его разрушение. Российский депутат выступил с заявлением на британском телевидении по поводу удара по гражданскому объекту в Краматорске.

"У меня недостаточно информации об этом случае, но российская армия не атакует гражданскую инфраструктуру, а российская ракета атаковала часть военной инфраструктуры в Краматорске", – сказал Евгений Попов.

Россиянин несколько раз повторил, что армия РФ не атакует гражданские объекты. Сторонник Путина утверждает, что у СМИ и Запада недостаточно независимой информации, чтобы обвинять Россию в ударах гражданским объектам.

"Мы можем сказать, что украинские власти лгут нам 24/7 и, конечно, всю информацию, которую они имеют, пытаются использовать против России", – повторяет нарративы российской пропаганды Попов.

Напомним, что после российского удара ракетой С-300 по Краматорску ракета попала в популярную пиццерию, где находились гражданские граждане. В результате очередной российской агрессии погибли 9 человек и еще 60 были ранены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России придумали новый повод, чтобы продолжать войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, призывающем не говорить о военных преступлениях Путина.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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