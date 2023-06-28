Циническое заявление российского депутата об атаке по Краматорску

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Депутат Госдумы Евгений Попов. Фото: Sky News
Российский депутат и пропагандист Евгений Попов заявил, что Москва "не атакует гражданскую инфраструктуру". Эти слова прозвучали как ответ на вопрос удара российских войск по пиццерии в Краматорске. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Россия 27 июня атаковала ракетным ударом Краматорск. Ракета попала в здание местного заведения питания и повлекла его разрушение. Российский депутат выступил с заявлением на британском телевидении по поводу удара по гражданскому объекту в Краматорске.
Россиянин несколько раз повторил, что армия РФ не атакует гражданские объекты. Сторонник Путина утверждает, что у СМИ и Запада недостаточно независимой информации, чтобы обвинять Россию в ударах гражданским объектам.
Напомним, что после российского удара ракетой С-300 по Краматорску ракета попала в популярную пиццерию, где находились гражданские граждане. В результате очередной российской агрессии погибли 9 человек и еще 60 были ранены.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, призывающем не говорить о военных преступлениях Путина.
Обсуждения
Новости