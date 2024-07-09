Цифры впечатляют: стало известно, сколько денег собрали для «Охматдета» меньше, чем за сутки

Как сообщил в Телеграмме основатель Monobank Олег Гороховский, собирающий средства для восстановления "Охматдета" на банку, меньше, чем за сутки удалось собрать сотни миллионов гривен.

Удар по больнице "Охматдет"

"250 миллионов!!! 250 000 Украинцев присоединились! 22 часа! Это было легендарно! Всех благодарим!" – отметил Гороховский.

Кроме того, известно, что через платформу United24 уже собрано 100 млн. гривен.

"100 миллионов гривен собрано! Меньше чем через три часа! Сбор продолжается, мы благодарим каждого, кто приобщается!" – говорится в сообщении платформы.

Кроме того, в восстановлении "Охматдета" поможет и государство. Как сообщил глава правительства Денис Шмыгаль уже сегодня из резервного фонда бюджета будет направлено 100 млн гривен на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете".

"Дальше будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления", — сообщил глава правительства.

Кроме того, он рассказал, что каждой семье с пострадавшими от вчерашней атаки детьми вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи.

Также, по словам премьера, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов. Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы №1 и №2.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. Как сообщили в "Охматдете", больница испытала значительные разрушения и нуждается в огромных средствах на восстановление.



