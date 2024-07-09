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Цифры впечатляют: стало известно, сколько денег собрали для «Охматдета» меньше, чем за сутки

Сотни миллионов гривен собрали украинцы меньше, чем за сутки на восстановление «Охматдета»

сегодня, 16:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил в Телеграмме основатель Monobank Олег Гороховский, собирающий средства для восстановления "Охматдета" на банку, меньше, чем за сутки удалось собрать сотни миллионов гривен.

Цифры впечатляют: стало известно, сколько денег собрали для «Охматдета» меньше, чем за сутки

Удар по больнице "Охматдет"

"250 миллионов!!! 250 000 Украинцев присоединились! 22 часа! Это было легендарно! Всех благодарим!" – отметил Гороховский.

Кроме того, известно, что через платформу United24 уже собрано 100 млн. гривен.

"100 миллионов гривен собрано! Меньше чем через три часа! Сбор продолжается, мы благодарим каждого, кто приобщается!" – говорится в сообщении платформы.

Кроме того, в восстановлении "Охматдета" поможет и государство. Как сообщил глава правительства Денис Шмыгаль уже сегодня из резервного фонда бюджета будет направлено 100 млн гривен на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете".

"Дальше будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления", — сообщил глава правительства.

Кроме того, он рассказал, что каждой семье с пострадавшими от вчерашней атаки детьми вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи.

Также, по словам премьера, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов. Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы №1 и №2.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. Как сообщили в "Охматдете", больница испытала значительные разрушения и нуждается в огромных средствах на восстановление.




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Источник: https://society.comments.ua/
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