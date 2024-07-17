Цифра изменилась: в МВД рассказали, сколько граждан Украины считаются пропавшие без вести

В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по состоянию на июль в розыске находятся 42 тысячи человек. Как передает портал "Комментарии", такую информацию озвучил начальник соответствующего отдела Управления МВД Дмитрий Богатюк, сообщает "Укринформ".

Пропавшие без вести. Фото: из открытых источников

"Всего с начала работы реестра в него были внесены сведения о более 51 тысяче человек, которые считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра включает лиц, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тысяч" – рассказал Дмитрий Богатюк.

По словам правоохранителя, МВД имеет данные и об около 7 тысяч человек, в отношении которых сведения уже установлены. Из них о 3 тысячах известно, что они "живы-здоровы", их местонахождение установлено. Большинство из них − бывшие военнопленные.

"И на сегодняшний момент имеем около 4 тысяч идентифицированных тел. Подавляющее большинство из них − наши защитники, которые считались пропавшими без вести, но в дальнейшем... были идентифицированы", − сказал Богатюк.

Представитель МВД добавил, что более 90% производств по факту пропажи без вести лиц расследует Нацполиция и часто бывает так, что лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а позже подтверждается его плен.

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