Цифра изменилась: в МВД рассказали, сколько граждан Украины считаются пропавшие без вести

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Кравцев Сергей
В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по состоянию на июль в розыске находятся 42 тысячи человек. Как передает портал "Комментарии", такую информацию озвучил начальник соответствующего отдела Управления МВД Дмитрий Богатюк, сообщает "Укринформ".
Пропавшие без вести. Фото: из открытых источников
По словам правоохранителя, МВД имеет данные и об около 7 тысяч человек, в отношении которых сведения уже установлены. Из них о 3 тысячах известно, что они "живы-здоровы", их местонахождение установлено. Большинство из них − бывшие военнопленные.
Представитель МВД добавил, что более 90% производств по факту пропажи без вести лиц расследует Нацполиция и часто бывает так, что лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а позже подтверждается его плен.
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