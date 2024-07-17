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При посредничестве ОАЭ Украина и РФ таки договорились: что должно состояться сегодня

По информации Bloomberg, Украина и РФ планируют большой обмен пленными

сегодня, 06:50
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Кравцев Сергей

Между Украиной и РФ готовится обмен пленными в рамках соглашения, которому способствовали Объединенные Арабские Эмираты. В рамках этого удастся освободить 90 захваченных российскими оккупантами украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

При посредничестве ОАЭ Украина и РФ таки договорились: что должно состояться сегодня

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что обмен должен состояться утром в среду.

Как рассказал "Bloomberg" источник, знакомый с вопросом, в целом Украина и РФ намерены тогда обменяться 180 пленными.

Это станет шестым обменом в этом году, осуществленным при посредничестве государства Персидского залива ОАЭ.

Также указывается, что каждая сторона планировала освободить 90 пленных, если соглашение будет исполнено, рассказали западному изданию лица, пожелавшие остаться неназванным.

"Благодаря этому обмену общее количество пленных, которых обменяли в этом году при посредничестве ОАЭ, достигнет почти 1400 человек", — пишет Bloomberg.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и другие первые лица страны публично говорили о том, что именно благодаря посредничеству ОАЭ удается коммуницировать с Москвой и продвигать вопрос с обменом пленными. 

Напомним, 25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с РФ. Тогда домой вернулись 90 защитников. А 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году. Также были возвращены еще девять украинцев, среди них – двое священников.

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